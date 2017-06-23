俄防长专机遭北约战机跟踪

【英国广播公司网站6月22日报道】俄罗斯媒体说，北约一架F-16战机一度接近俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古乘坐的飞机，但后来被俄方护航飞机警告驱离。俄罗斯媒体说，绍伊古乘坐的飞机当时正在欧洲北部波罗的海上空的国际空域飞行。
过去几年已发生过多起类似事件。在这个战略地位极其重要的地区，北约和俄罗斯相互指责对方的冒犯性拦截行动。绍伊古乘飞机前往的加里宁格勒是俄罗斯西部位于波罗的海的一块飞地，那里的军事化程度很高。俄罗斯飞机遭北约战机跟踪事件发生前，美军战机18日在叙利亚境内击落一架叙利亚政府军战机。俄罗斯第二天威胁要把所有美国及其盟国的飞机作为瞄准目标。
【俄新社莫斯科6月21日电】北约一架F-16战斗机企图靠近俄罗斯国防部长绍伊古的专机。此事发生在波罗的海上空。绍伊古的专机有苏-27战机护送。在专机飞向加里宁格勒途中，几架北约战机想伴飞，其中一架F-16还企图靠近专机。但一架苏-27飞F-16和专机之间，苏-27摇摆机翼，向F-16的飞行员“秀”了一下自己的武器，F-16随后飞走了。
绍伊古要在加里宁格勒主持国防部部务委员会现场会议，讨论西部战略方向的安全保障事宜。军事政治新闻中心专家鲍里斯•罗任表示，西方战机危险地逼近俄罗斯飞机的行为是在向莫斯科发出不友好信号。罗任说:“北约战机在俄罗斯边界附近的波罗的海上空飞行，这首先显示出北约对俄军的状况很感兴趣，试图搞清楚俄陆军集结的地区以及空天军和海军的活动情况。这如今已成为北约战机的例行侦查工作，当然是针对俄罗斯的。
【“今日俄罗斯”电视台网站6月21日报道】一架北约的F-16战斗机在波罗的海中立水域上空试图接近俄罗斯国防部长乘坐的飞机。这架飞机随后在护航的苏-27战机发出警告后离开。国防部长绍伊古周三原计划乘坐这架飞机前往俄罗斯位于波兰和立陶宛之间的飞地加里宁格勒出席会议。
最先报道这起事件的是与绍伊古同机的俄罗斯官方通讯社记者。据报道，绍伊古从加里宁格勒返回时护航编队增加了数架苏-34战斗机。另外，多架北约飞机在远处跟随俄防长的专机，但未试图接近。
【俄新社莫斯科6月21日电】俄防长绍伊古的专机在从加里宁格勒返程途中，再次遭到北约战机的跟踪伴飞。与上次不同的是，北约战机与专机保持了一定距离，没有试图靠近。这是绍伊古专机一天之内第二次被北约战机伴飞。
绍伊古在加里宁格勒召开了国防部部务委员会现场会议，讨论西部战略方向的安全保障问题。专机返航时的护送队伍增添了数架俄军苏-34战机。
北约称按“标准程序”办事
【路透社莫斯科/布鲁塞尔6月21日电】俄罗斯周三说，一架北约的F-16战斗机在波罗的海上空骚扰了俄国防部长绍伊古乘坐的飞机，但被护航的俄军苏-27战机驱离。北约方面对这一说法予以反驳。北约方面说，北约周三在波罗的海上方跟踪过三架俄罗斯飞机，其中包括两架战斗机，这些飞机当时未对空管或识别请求作出回应。
【国际文传电讯社莫斯科6月21日电】北约布鲁塞尔总部的一名官员21日晚表示，北约战机跟踪了几架俄罗斯飞机，北约并不知道罗斯防长绍伊古在其中一架飞机上。这名消息人士说北约可以证实，包括两架战斗机在内的三架俄罗斯飞机今天在波罗的海上空遭到跟踪。由于没有自己表明身份，对飞行活动监管的问询也不作回应，数架北
约战斗机按标准程序升空确认它们的身份。”这名消息人士说:“北约并不掌握当时谁在飞机上这一情报。”
【美国之音电台网站6月22日报道】北约表示，北约战机接近绍伊古专机是“标准程序”一名北约高级军方代表对美国之音表示，上周俄罗斯飞越波罗的海的军机数量比以往多出很多，对接近北约空域的不明飞机进行监视是北约空军的正常作业。他说:“ 一般来说，当北约飞机拦截一架飞机时,飞行员都会进行目视识别，在任何时候都会保持安全距离。一旦任务完成便会飞离目标。这是标准程序。我们飞行员的行为是安全和负责任的。”
就在不久前，一名美国官员告诉美国之音，俄罗斯一架战斗机在波罗的海上空逼近一架美军军用飞机：距离只有几米远。五角大楼女发言人巴尔丹扎指责说，俄罗斯的行为很可能对双方所有机组人员造成严重伤害。
【俄新社莫斯科6月21日电】北约F-16战斗机21日试图在波罗的海中立水域上空接近俄罗斯防长绍伊古的专机。俄罗斯军事政治学家、普列汉诺夫经济大学副教授亚历山大•佩连吉耶夫认为，北约这么做是为了表明自己仍是波罗的海上空的“主人”。
佩连吉耶夫表示：“此事可能与叙利亚事件有关。类似事件已非首次。所以，我认为北约不只想展示武力，它还想吓唬我国军事领导层。北约试图展示，谁才是波罗的海上空的‘主人’。”专家指出，不仅如此，北约在俄罗斯边界附近也愈发活跃。佩连吉耶夫表示：“北约东翼的军力近期也在成倍增长。
2014年众所周知的乌克兰事件后，北约不仅举行演习，还在演习后沿俄罗斯边界部署完整的军事基础设施。每次演习后，基础设施的规模都会扩大。也就是说，现在已经在向俄罗斯具体施压，且这种压力实际上是持续不断的。如果原来我们认为北约只是在俄罗斯边界附近操练，那现在这些演习已愈发带有威胁性质。”
美俄“擦枪走火”风险增加
【美国沃克斯网站6月20日报道】美国总统特朗普在竞选时提出的目标之一是，让美国和俄罗斯走得更近，但从过去几天发生的事来看，这两个国家似乎比过去更疏远了——甚至存在爆发冲突的切实风险。上周日，美国击落一架叙利亚军机，这令俄罗斯人震怒，俄国防部威胁要瞄准出现在叙境内幼发拉底河以西的美国及其盟友的飞机。美囯无视莫斯科的强硬言辞，在周二又击落一架叙利亚无人机。
一系列事件显示了这两个核大国之间关系的恶化。对于正在努力防止紧张的战区形势继续恶化的特朗普政府来说，这看上去不妙。事实上，两国擦枪走火的风险正在迅速增加。
【俄新社俄罗斯加里宁格勒6月21日电】俄罗斯防长绍伊古透露，俄西部30多个营连级战术部队已处于战备状态。 绍伊古指出，北约继续扩大在俄罗斯边界附近的军事潜力，在波罗的海国家、波兰部署了总数约5000人的战术部队。北约演习也愈发频繁。在俄防长看来，这表明西方伙伴不愿放弃反俄方针。
【俄新社莫斯科6月21日电】从6月中旬起，北约国家对俄罗斯西部边界的空中侦察活动频率大增。美国及其欧洲盟友的飞机逾15次靠近俄罗斯边界。北约国家的侦察机显然试图从俄罗斯西部边界上找到什么重要信息。北约飞机的侦察活动几乎都是在空天军第6军的责任区内进行。第6军负责保护俄罗斯西部29个地区的领空，并保障3750公里边界线的安全。假设与北约国家发生武装冲突，这支部队将率先对敌军发起攻击。
国家安全社会应用问题研究中心主任亚历山大•日林说:“在我国边界附近表现最活跃的是美国的RC-135侦察机。这种电子侦察机的任务包括确定俄军方和其他强力部门之间通信的无线电频率。请注意，只有为了作战才会搜集这类信息。到出现‘热战’时，敌方电子战部队就能干扰和窃听上述通信。”
西方侦察的另一个任务是探明包括第6军在内的整个俄西部军区的反导防御设施。俄军事科学院教授谢尔盖•苏达科夫解释说:“过程看起来是这样的：只要来挑衅的飞机接近我国边界，我们的雷达系统就会开启，开始追踪其位罝，同时也就暴露了自己的位置。在该地区上空的美国卫星就利用侦察机获得的一系列坐标，绘制地形图。目的是搞清楚与该雷达系统有关的是哪些武器，它们的位置和数量。”
白林说:“除防空系统外，北约对经常升空拦截侦察机的俄军飞行员也很感兴趣。北约会测试，执勤的歼击机升空速度有多快、以何种速度靠近、彼此间的通信频率以及行为是大胆还是谨慎等。”
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