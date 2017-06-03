马尼拉赌场发生枪击纵火大案 警方排除恐袭 至少36人死亡

英国广播公司网站6月2日报道称，菲律宾当局表示，当地时间6月2日凌晨，在首都马尼拉一家酒店赌场发生蒙面枪手枪击和纵火事件，警方后在酒店内发现至少36具尸体。菲律宾官员表示，大多数死者都是窒息而亡，蒙面枪手曾在酒店赌场纵火焚烧赌桌。
菲律宾国家警察总长罗纳德·德拉罗萨警告说，“伊斯兰国”组织一度声称此事是他们所为，以壮大该组织声势。菲律宾军方目前正与“伊斯兰国”组织武装分子在南部棉兰老岛上激战。
德拉罗萨表示，“我们不能称此事为恐怖袭击，枪手并没有伤害任何人”，“如果是恐怖分子的话，一定会散布恐慌”。
一名云顶世界酒店雇员纳瓦罗对当地电台说，事件发生时，他刚好上班，发现不少人逃离酒店。他说，“酒店客人在喊叫。我们逃到酒店底层的衣帽寄存处藏起来。人们在喊叫，客人和工作人员都很恐慌”。
法新社6月2日报道称，据菲律宾警方说，一男子6月2日在马尼拉的一家赌场用自动武器射击，随后自焚。警方说此人是个精神错乱的盗贼。
菲律宾国家警察总长罗纳德·德拉罗萨指出，一名男子临近午夜时分（当地时间）在位于菲律宾首都国际机场附近的马尼拉云顶世界酒店赌场开始用突击步枪射击，然后点燃赌桌引发火灾，致使一些客人恐慌地从里面逃出。
据德拉罗萨说，此人开枪没有打中任何人，但有53人在火灾引发的混乱拥挤中受伤，而且慌乱中一名警察被自己的枪伤着了。
袭击者在混乱、烟雾和恐慌的人群中不见了踪影。于是警方在整个酒店展开追捕直至黎明。
行动结束后，警察总长首先宣布，袭击者被警察击毙，一个小时后又改口称他被发现时已自焚死亡。
在宣布袭击者死亡之前，“伊斯兰国”组织宣称对此次行动负责，而且美国总统特朗普也一度认为这是“恐怖袭击”。
但德拉罗萨却称，这可能就是一起情况变糟的偷盗事件，并强调指出，身份没有被公开的袭击者没有针对任何人，而且好像只是想要偷赌场的筹码。
据这名警察总长说，枪击者好像是独自一人行动，他走进一个赌博大厅，朝着一个巨大的电视屏幕开枪，然后在一个赌桌上倒汽油并将其点燃。
【中央社台北6月2让电】外交部今天表示，菲律宾马尼拉云顶世界赌场枪击事件中，4名国人不幸丧生，驻处已掌握并联系死者家属，提供赴菲办理后事所需的行政协助。同时，外交部已指示驻菲律宾代表处成立紧急应变小组，密切关注本案最新发展，掌握是否有其他国人伤亡，以及时提供相关协助。
不过，外交部今天上午才发布无国人伤亡的说明。外交部表示，今天上午向菲律宾确认时，获悉此案中午菲律宾再度更新信息表示，在该度假村3楼发现30多具遗体。中华民国驻处即再洽菲律宾，才得知4名中国人士不幸罹难。
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