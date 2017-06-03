日央行资产负债规模即将超美

路透社6月2日报道称，日本央行资产负债规模超过500万亿日元（约合4.48万亿美元），写下新的里程碑，与美联储的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。
虽然央行在增发钞票方面达到一个重要的里程碑，但距离2%通胀率的最终政策目标还远得很，凸显出日本央行在购债步伐似乎已不可持续的情况下所面临的困境。
日本央行的数据显示，截至5月底的总资产负债规模升至500.8万亿日元，去年同期为425.7万亿日元。央行总裁黑田东彦在2013年3月上任时的规模为164.8万亿日元。
日本央行资产负债规模几乎追平了美联储的4.51万亿美元，相当于日本国内生产总值（GDP）的90%以上，是目前为止全球四大央行中这一比例最高的。
尽管已连续多年大举印钞，而且最近数月就业市场也显现出劳动力短缺的迹象，但通胀率仍仅有0.3%，在可预见的未来料仍将远低于2%。
经济增长表现的缓慢改善主要受益于出口和全球需求复苏，日本国内消费者支出却依然不见起色。
瑞穗综合研究所资深分析师野口雄裕说：“目前全球经济形势相当不错。只要具备这个有利条件，就可能一点一点地取得一些进展。但如果不刮顺风了，就没有推动力了。”
他说：“可以这么说，日本央行就像是一艘没有引擎的游艇，只有在有风的时候才能前进。”
购买大量日本国债料将变得越来越困难，因为央行持有的国债已经超过整个市场的42%。的确，数据还显示，日本央行所持国债规模的增加步伐最近几个月已经大幅放缓。
截至5月底，央行的国债持仓较上年同期增加70.7万亿日元，比日本央行每年增加80万亿日元的官方指引低10%以上，是两年多来最慢增速。
多数分析师预计，日本央行到年底将把购债步伐进一步放缓至大约60万亿日元，并将在某个时候从政策声明中删除关于国债持仓每年增加80万亿日元的承诺。
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