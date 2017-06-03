中国建海底观测网非立足军用

中国媒体发布消息称，中国将投2.9亿美元在东海和南海分别建立海底观测系统，这引起外国媒体巨大轰动。此项目被认为是中国实现争议海域军事化的重要举措，因为它与美国SOSUS （Sound Surveillance System）等著名潜艇监测系统具有明显的相似性。中国建设海底观测网会切实改变地区局势吗？俄罗斯军事专家瓦西里·卡申就此问题向卫星通讯社进行了解读。
中国媒体重点强调，部署这一系统对科学研究和利用相关海域自然资源具有重要意义。按照中国的态度，与民用意义相比，系统的军事意义较为次要。
实际上，这一项目的军事意义很可能真的不大，因为中国早就有了通过特别电缆将数据传输至地面站点的大型海底水听器和地磁传感器网络。
中国也许早在上世纪90年代就开始建设此类系统，而在本世纪10年代初美国就曾发布一系列著作，相当详尽地描述了中国在南海等地实施的类似项目，其中还评价称，中国海军探测敌方潜艇的能力提升了数十倍。
建设海底观测网是保障中国海军在第一岛链制海权的重要举措。显然，保护中国导弹核潜艇战斗值班区域也是南海观测系统的主要任务。
中国不是唯一在亚洲实施此类项目的国家。从一些发表的文章可以看出，美国和日本正在东海建设类似的观测网。不能排除美国未来可能会联合某一东南亚国家在南海部署此类系统，因此美国海军水文勘测船在此区域的任何活动都可能引发中国海军的极度紧张反应。
这样一来，各国在西太平洋地区展开了激烈的水下角逐。中国、美国、日本正在加紧投资发展潜艇战技术，包括遥控潜水器、新型水雷和鱼雷、反水雷战系统。
说这一系统未必能从根本上改变什么，可能离题太远。也许这里说的确实是一个军民两用的水下观测系统。与军事系统相比，它可能规模较小，用的是不同的传感器组件，这样在个别情况下可对现有军事监测系统进行补充和提升。但在大多数情况下，这一系统提供的数据主要用于民用目的。
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