全球股市指数触记录新高

【路透社东京6月2日电】全球股市周五触及纪录高位，亚洲市场升 至逾两年最髙点，因美国制造业和就业数据乐观、欧洲制造业活动也快速增长，提升投资者的乐观情绪。
MSCI明晟全球市场指数触及纪录髙位，本周以来上涨0.5%。MSCI明 晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，韩股领涨，日股日经指数升破两万点关口，为2015年12月以来首见。三井住友资产管理的资深策略师一川正弘(音)说：“市场人气非常好。美股的强劲表现也让日经指数搭上顺风车。”
美国经济强劲增长的前景，促使交易员已几乎完全消化美联储6月13日到14日会议将升息的预期。市场亦预期年底前可能再升息一次，时间可能在9月。受此影响，美元在汇市回升。但交易员表示，对美国政局的疑虑可能抑制美元涨势。美国联邦调查局前局长科米8日将
在一场听证会上就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向一个参议院小组作证，这或将加大美国总统特朗普面临的困难。
经济进一步回升的迹象可能促使欧洲央行在6月8日召开的会议上发 表更为乐观的看法。路透社对经济学家的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。
尽管美国原油库存下降幅度超过预期，但油价受当前全球供应过剩忧 虑的拖累而下跌。
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