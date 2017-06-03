美舆论对退出巴黎协定褒贬不一

【西班牙《公社报》6月1日报道】美国是世界第二大温室气体排放 国，人均二氧化碳排放量全球第一。奥巴马政府曾承诺在《巴黎协定》
的框架下，到2030牟二氧化碳排放比2005年减少26% 至28% ，，到2050年减少至少80%。而当前的问题在于，随着美国的退出，《巴黎协定》是否会成为一纸空文？
“没有了美国的参与，联合国政府间气候变化专门委员会提出的要求就很难完成。把全球平均气温升高控制在2摄氏度之内也不太可能实现了。”气候变化问题专家哈维尔•安达卢斯表示。美国退出《巴黎协定》的决定引发的担忧，不仅仅在于其将不再为对抗气候变化做出努力，还在于这开了一个非常不好的头。就像小布什政府当年拒签《京都议定书》后日本和加拿大等国纷纷跟随其脚步，特朗普政府此番决定或许也将产生类似效应。
【美国布鲁金斯学会网站6月1日报道】布鲁金斯学会资深研究员威廉•高尔斯顿认为，特朗普总统的顾问们或许认为，退出《巴黎协定》将是一个受欢迎的举动。但是，事实上这可能会导致“作茧自缚”，因为大多数美国人希望继续留在《巴黎协定》之中，包括许多特朗普自己的支持者。
特朗普政府认认为，《巴黎协定》“不公平”,因为这一协定在2030年之前不要求印度和中国等污染大国做任何事。但是广大选民并不接受这种说法。三分之二的选民——79%的民主党人，56%的独立人士，51%的共和党人一表示，作为全球第二大温室气体排放国的美国应当减少温室气体排量，无论别的国家如何做。
研究员萨曼莎•格罗斯认为，特朗普政府的决定是一项重大的外交政策失误，将影响美国与其盟友的关系。放弃美国在减缓气候变化和使用清洁能源方面的责任，可能会令其他国谈判变得更具挑战性，特别是贸易问题。美国的退出还可能造成气候问题领导者的地位出现空缺。研究员马克•穆罗认为，特朗普退出《巴黎协定》的决定无疑代表着一个可悲而轻率的判断错误。就外交和道德的角度而言，退出代表着任性地放弃美国在全球的领导地位。而且，作为一个商业失误，这一决定意味着美国将错失全球低碳经济所代表的、价值约1.4 万亿美元的商业机会。
【美国《国家利益》双月刊网站6月1日文章】题: 特朗普退出《巴黎协定》是对的，有四个原因
要求美国承诺急剧减少温室气体排放的《巴黎协定》是一项真正糟糕的协定——对于美国的纳税人、美国的能源企业以及依靠实惠可信赖能源的每一位美国人来说都是如此。以下是特朗普应该退出这项协定的 四个理由。
1.《巴黎协定》昂贵而无效。
《巴黎协定》的代价极其昂贵，但是对于解决气候变化问题的意义却接近于零。一旦实施，奥巴马政府在巴黎签署的能源法规将会毁掉数十万个就业机会，损害美国的制造业，到2035年将令国内生产总值损失2.5万亿美元。
2.《巴黎协定》浪费了纳税人的钱。
在巴黎气候大会召开前的气候谈判中，与会者呼吁建立一项“绿色气候基金”，这项基金到2020年之前将从发达国家每年募集1000亿美元。奥巴马政府最终在未经国会授权的情况下，向这一基金输送了 10亿美元，而这全是纳税人的钱。这些气候项目的一些主要受益国是一些最为腐败的国家，这意味着腐败的政府获得了这些资金。
3.退出《巴黎协定》是一种领导力的彰显。
媒体正在大肆宣扬没有加入《巴黎协定》的国家有叙利亚和尼加拉瓜。但这并不能改変这项协定本身很糟糕的事实。如果其他缔约方知道美国能够抵制外交压力来保护美国利益，那么这可能会有助于未来的谈判。
4.退出《巴黎协定》对美国的能源竞争力有益。《巴黎协定》的一些支持者说，退出协定意味着能源企业错失了良机。还有一些人则说，绿色能源的势头太猛，特朗普做什么并不重要。这两种观点都不是继续 留在《巴黎协定》的理由。美国政府和国际社会都应当停止利用其他人的钱来补贴能源技术。
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