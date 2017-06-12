外媒看中国恢复高考40年：知识仍然能改变命运

6月7日，900多万中国高考考生奔赴考场，他们一生中可能最具决定性的一个时刻就此开启。
据埃菲社6月7日报道，高考对于年轻学子来说是一个巨大的压力，他们需要经历数月的艰苦备考。因为上大学、尤其是名牌大学是他们学业成功的主要标志，同时也是家人引以为傲的最大资本。而对农村家庭或贫困家庭来说，孩子能够在高考中脱颖而出则是全家脱贫的一线希望。
高考已经成为一个全国性事件。考场外挤满了考生的家人、为师兄师姐助威的低年级学生和一些单纯看热闹的人。考生们在加油鼓劲声中毅然走进考场。
报道称，今年将有940万考生参加高考，考试时间根据各地的安排为两到三天。
考前备战行动已经在全国范围内展开。在北京等城市，很多公交线路为高考专门出台了调整措施。北京很多地铁站专门为考生设立了绿色通道，以免他们在交通高峰期排队耽误时间。
此外，警方还在考场周边布设了力量，以维护秩序并杜绝使用电子设备等作弊行为。同时还有急救车和救护人员守在考场外，以防意外发生。
另据英国广播公司网站6月7日报道，共有940万名考生参加的中国2017年全国统一高考在6月7日开启。今年是恢复高考的40周年。
40年前，中断11年的高考得到恢复。1977年10月恢复高考正式宣布，12月，570多万名从农村、工厂、部队走出来的考生参加考试。获得录取的27万多人在第二年走进了大学。
报道称，时至今日，高考的重要性在社会各方面都得到显现。今年高考期间，各地考点周边的工地等都将暂时停工以减少噪音，让考生有好的学习、考试环境。公安部门也将做好试卷运送与校门保安工作，交警部门则负责交通疏导等。
根据中国媒体报道，湖南宁远县城区范围内近5000名“广场舞大妈”展开“静音护考”行动，在高考期间主动停跳广场舞10天。
“高考商机”也受到关注。网店中出现了许多高考相关的商品——文具、保健品，以及声称“无磁，无金属，方便过安检且穿着舒适，有助于考生减压”的“高考内衣”。
报道称，高考对考生及考生全家人都有深远的影响，因此防作弊也成为高考重点。随着科技进步，防作弊装置也不断升级。金属探测器、人脸识别加指纹验证系统、无人机、无线隐形耳机探测仪、手机信号屏蔽器、无线电信号侦测车等在各地都纷纷投入使用。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost