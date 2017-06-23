调查显示澳大利亚民众对中国情感复杂

【《澳大利亚人报》网站6月21日报道】题：近一半澳大利亚人担心中国可能成为威胁
对澳大利亚人來说，过去一年令人倍感不安。首先是英国脱欧，接下来是特朗普当选美国总统，然后是特朗普与澳大利亚总理特恩布尔尴尬的接触。还有一连串恐怖主义事件扰乱我们的平静。所以，澳大利亚洛伊国际政策研究所今天公布的年度调查结果并不令人意外。调查显示，大多数澳大利亚成年人对世界的发展方向感到失望，对美国的信任度也有所下降。尽管前景暗淡，出人意料的是，澳大利亚人仍对全球化、贸易以及澳大利亚与世界其他地区的接触感到乐观。
我们对重要盟友的态度也趋于负面，特朗普似乎是其原因。最新的调查结果显示，60%的澳大利亚人认为，特朗普让他们对美国产生了负面看法。此外，澳大利亚人对美国的地缘政治对手中国的行为也感到不安。调查结果显示，澳大利亚人对中国可能成为军事威胁的担忧再次加剧，近一半(46%)受访者表示，中国可能在未来20年内成为澳大利亚的军事威胁。
尽管如此，澳大利亚人仍认为中国对他们至关重要。43%的受访者认为，与中国的关系是澳大利亚最重要的外交关系；45%的受访者认为，与美国的关系是澳大利亚最重要的外交关系。虽然心存顾虑，但大多数澳大利亚人(79%)仍认为，如今中国更多的是经济伙伴而不是军事威胁。这项民调的结果基于3月1日至21日对1200客澳大利亚成年人的抽样电话采访。
【英国《每日邮报》网站6月20日报道】题:因“安全考虑”，澳大利亚防务部门将花费2亿澳元(1澳元约合5.17元人民币一本报注），把机密资料转移出英国“全球转换”数据公司在悉尼的一个数据中心。原因是担忧该公司在中国人入主后的安全问题。
“全球转换”数据公司在悉尼有两4个商安全级别的数据中心，它一再保证资料的安全性，但遭到忽视，澳政府计划在2020年与该公司的合同到期后开始迁移数据。据澳大利亚广播公司报道，一个中资财团去年12月出资40亿澳元，收购了“全球转换”数据公司的母公司奥尔德斯盖特投资公司49%的股份。“全球转换”数据公司掌握着政府的机密信息，包括敏感的防务和情报资料，公司的控股权去年易主引发英国专家对安全的担忧。
据透露，这个中资财团的负责人在中国一家大型数据公司拥有股份，此次交易引来来澳大利亚外国投资审核委员会的调查。澳大利亚国库部校斯科特•莫里森说，在数据中心的问题上，政府“是为了确保我们的外国投资程序的完整性”中国投资者似乎无法与澳政府达成协议，目前政府已计划把资料转移到—个政府拥有的数据中心，代价可能高达2亿澳元。但莫里森认为，“这个决定完全正确”。
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