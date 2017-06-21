“金砖”成色更足 五国外长会晤展现乐观情绪

据俄罗斯《独立报》6月20日报道，金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）外长会晤在北京举行。随后9月将在厦门举行金砖国家峰会。中国和俄罗斯外长呼吁与会者在高峰会晤前夕为发展中国家的利益协调行动。
报道称，在2012年底以前的10年里，发展中国家证券带来的年收益为17%，比发达国家高一倍。而这一切在经济衰退的年份里变了，当时投资者害怕巴西和印度无法为自己的外汇需求买单。高盛集团2015年对这种情绪作出反应，不再提及金砖国家。但今年初高盛发出信号称，投资者应重新锁定金砖国家并押注在巴西、俄罗斯和印度的货币上。曾在巴西财政部任职的奥尼尔表示，与中国经济放缓相关的恐惧被不合理地夸大了。印度作为世界人口第二大国，或成为未来几年最蓬勃发展的市场之一。衰退后的巴西正在恢复。坦普尔顿新兴市场集团主席马克·默比乌斯说，俄罗斯同样将从增长复苏中获益。他认为，俄罗斯的恢复增长必将发生，这多亏多元化和减少能源和原料依赖。
报道称，英国《经济学人》周刊称，过去用金砖国家的“砖头”无法筑起一堵墙。但2017年几大新兴市场开始增长。某些西方媒体曾把金砖国家称为“垂死的组织”，如此称呼的理由似乎消失了。
报道称，在北京汇聚一堂的金砖国家外长们自然努力保持乐观情绪。美联社强调，他们全在谈论有必要协调对关键问题的立场。这尤其重要，鉴于美国总统唐纳德·特朗普带领美国退出像《巴黎协定》和《跨太平洋伙伴关系协定》这样的多边协议。
中国外长王毅表示，未来中国将扩大与成员国在贸易和投资领域的合作。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫则指出，五国领导人将聚首在汉堡的二十国集团峰会上，随后是9月在厦门举行的金砖国家峰会。因此他建议同仁们讨论国际问题和危机并协调立场。
俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫说：“中国当然有意吸引遥远的拉美和非洲国家加入‘一带一路’。但这里有两个国家——印度和俄罗斯，对这一构想有着自己的认知。我认为，中国将建议两国通过金砖国家相互协作。”
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