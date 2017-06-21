中国不再“威胁”国际足坛转会市场

外媒称，与即将开启的夏季转会窗口有关的热点问题之一是，对欧洲顶级足球联赛来说，“中国威胁”是依然迫在眉睫，还是终于消除。中国对足球俱乐部购买球员实施的资金和人数限制指向了第二种可能。
据俄罗斯《生意人报》6月20日报道，可以认为，夏季转会期已经从本周开始。欧洲主要联赛的转会窗口将在7月1日正式打开，中国则是在昨天。近两年来，这个国家是足球转会市场最大的玩家。
在这段时期内，中国表现出对足球的酷爱，它愿意投入的资金比任何欧洲联赛都多。中国超级联赛在最近两个冬季转会窗口的投入超过了英格兰超级联赛。这个冬天甚至远远超过。
报道称，这段时间以来，一大批超级球星纷纷来到中国，并且，中国引进的更多是欧洲顶级联赛需要的生力军，而不再是已到生涯末期的“老兵”。难怪“中国威胁”在欧洲变成了非常现实的话题。不过有说法称，从这个转会期开始，这种“威胁”将变得不再那么紧迫。
报道称，面对转会浪潮，中国开始对足球界进行限制，这被认为是保护本国球员的做法。第一批文件已经生效，加强了对外援的人数限制。此外，中国足协还警告，将给俱乐部设置“工资帽”，并要求设立青训基金。
据悉，中国足协在新转会窗口开启之际又提出了或许很快就将生效的新意见——对处于亏损状态的俱乐部征收引援调节费用。对于有关俱乐部通过转会引入球员的资金支出，将收取与引援支出等额的费用，该项费用全额纳入中国足球发展基金会，用于青少年球员的培养、社会足球普及和足球公益活动。
报道称，去年冬天就有专家指出，中国开始在选择球员上变得谨慎了一些，若不是有限制，中国本可以招来比现在更多的欧洲球星。比如，在限制出台之前，中国球队对切尔西队的科斯塔、巴黎圣日耳曼队的卡瓦尼、摩纳哥队的法尔考都表示过兴趣。但如今，很多分析家预测，在俱乐部面临即将被征收引援调节费的背景下，这种谨慎引援的趋势将更加明显。
上海邮人商务咨询公司的安迪·斯特朗认为，中国引援的重心将转移到处于生涯末期的自由球员上，也就是说，没有转会费。比如，消息人士证实，英国曼联队的前锋鲁尼正在考虑来中国踢球。
不过，不管中国在这个转会期发生什么，都要等到冬天才能看到稳定趋势。因为中国联赛与欧洲“春天-秋天”的赛期不同，对前者来说，夏天只是中期窗口。
另据英国《泰晤士报》网站6月19日报道，与大众的普遍看法不同，在中超联赛的转会窗口开放之际，韦恩·鲁尼不会坐在家里，迫切地等待电话。
报道称，多个实力雄厚的俱乐部始终对他颇有兴趣，虽然这其中也包括天津权健和江苏苏宁，但就此认为中国为他提供了唯一的出路是不正确的。
中国足协的一条新规定即将开始生效，以后各俱乐部如果每年出现亏损，那么将对其为引入外援支付的资金按100%的比例征税。为了遏制大量引入外援，俱乐部将必须支付与引进外援等额的费用，这事实上等于引进外援必须支付双份转会费。
报道称，英超联赛中的其他俱乐部，以及欧洲各地的俱乐部也有向鲁尼伸出橄榄枝的，其中除了意大利和西班牙的俱乐部，土耳其三大俱乐部中的两个都表示对鲁尼有兴趣，还有美国。此外还需要考虑鲁尼继续留在曼联的可能性。
鲁尼明年夏天可以轻松成为一名颇具吸引力的自由转会球员。但曼联不会允许鲁尼轻松离开，这或许也是为什么埃弗顿足球俱乐部还没有公开接洽的原因。斯托克城足球俱乐部也愿意签下这名前锋，但是知道要让他把工资砍掉一半或者更多是不现实的。
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