英议会电邮系统遭网络攻击

英国议会周六遭到一场“持续且坚决的”网络攻击，这场攻击是为了识别电子邮箱弱密码。就在一个多月前，一种勒索病毒导致英国部分医疗服务陷入瘫痪。
下议院说，它正在和国家网络安全中心携手保护议会网络，并且有信心已经成功保护了每一个账号和系统。议会发送给受影响者的邮件说:“今天上午早些时候，我们发现了异常活动以及企图对我们的电脑网络发动攻击的证据。邮件说:“我们的团队经过进一步调查后确认，电脑黑客正在对所有的议会用户账号发动一场持续且坚决的攻击，以识别弱密码。”
英国国民保健署5月遭到了一场大规模全球性勒索病毒的攻击，导致电脑系统瘫痪，也使得一些医院不得不拒收病人。去年成立的国家网络安全中心是英国情报机构政府通信总部的一部分，其目的是应对英国政府眼中国家安全面临的最大威胁之一。下议院一位女发言人证实，有人在未经授权的情况下试图访问议会账号。她还说，多个系统正在保护议员利工作人员的具体信息。
她说:“作为预防措施，我们已经暂时限制了对议会网络的远程访问。因此，一些议员和工作人员将无法在议会外访问他们的邮箱账号。”
【英国《泰晤士报》网站6月24日报道】议会遭到了一次网络攻击，攻击者的目标是进入据信属于议员的电子邮件账户。
在下议院称其正努力保护它的系统之际，议员们周六发出了警报，他称无法远程访问自己的账户。目前不清楚是否有邮件或敏感信息在此次攻击中陷入危险。在此次攻击发生的几天前，《泰晤士报》报道了议员电子邮件账户的密码遭窃并被在网上出售一事。
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