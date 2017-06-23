隆胸女性心电图检查易出错

英媒称，研究显示，胸部植入体可能让女性的心脏病诊断出错，原因是植入体材料会干扰一项重要的医学检查。
据英国《泰晤士报》网站6月21日报道，隆胸的女性据认为会有异常的心律，因为植入体内的硅酮不利于心电图显示准确的结果。医生们说，在作整形手术前先进行一次心脏检查可能有助于女性之后判断植入体是否影响心脏检查结果。他们敦促女性在进行心电图检查时主动告知医生是否隆过胸。
心电图通过心脏的电活动检查心脏，医生通常用心电图不同的波形查看心脏搏动的情况。这种方法可以帮助诊断冠心病、心律不齐以及心脏病发作。
不过，经常接诊隆胸女性的医生发现，植入体使医生难以用超声波找到心脏，因为超声波无法穿透硅酮。
因此，他们担心隆胸可能也会干扰电子仪器读数，于是请专家对比了28名隆过胸的健康女性与20名没有隆胸的健康女性的心电图结果。
他们事先没有告知专家们哪些人身上有植入体。但是根据他们提交的一份论文，57%的隆胸女性的心电图结果异常。
英国公主仁慈医院的心脏病专家、该研究的领导者索-西提恭·本说：“两组女性的主要差别就在于胸部植入体，因此我们认为心电图结果异常是植入体造成的错误结果。”
他说：“一种可能的解释是，植入体可能起到了屏障作用，干扰电活动从心脏到电极的传导。”
他提醒说：“医生应当认识到，带有胸部植入体的患者可能产生误导性的心电图结果。如果对诊断存在任何疑问，应当根据症状进行验血。”
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