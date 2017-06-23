重庆欲借“一带一路”发展上台阶

【《日本经济新闻》6月21日报道】题：“一带一路”促重庆经济持续增长
中国内陆城市重庆升级为与北京、上海、天津一样的直辖市已经20年。作为解决沿海与内陆地区、城市与农村收入差距的样板城市，重庆的国内生产总值(GDP)连续数年保持两位数增长。作为中国领导层推进的“一带一路”倡议的重要枢纽，重庆希望借机继续维持经济增长。
重庆市当局5日鼓励当地干部说，要更好地融入和服务长江经济带发展，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。2016年重庆的GDP增长率达到10.7% ，远髙于全国6.7%的增长率，在全国省、自治区和直辖市中，仅次于西藏自治区。2014年至2015年，重庆的经济增长率居于全囯首位。
人口从农村向城市转移，带来了廉价劳动力，扩大了消费。重庆引入自己特有的机制，方便农民获得城市户口，供应廉价公共住宅。反映城镇居民比率的城镇化率从1997年的31%上升至2016年的63%，高于全国平均水平(57%)。重庆在升级为直辖市20年的时间里，已经实现了当初的目标，但重庆外资企业管理人员说，“当地领导有着强烈的危机感”。像美国惠普等重庆市引进的工厂，生产了全球约三分之一的个人电脑。个人电脑的生产成为经济增长的原动力，但却在2014年达到顶峰后开始减少。2016年贸易总额跌落至2014年的三分之二水平。为了弥补个人电脑业务的下降，重庆扩大了公共投资，包括建设新航站楼。2016年重庆市固定资产投资增至接近GDP的规模，对投资的依赖程度增大。
重庆市试图通过振兴以页岩气为主的能源产业以及汽车产业，来拉动经济增长，描绘了将重庆打造为连接“ 一带一路”和“长江经济带”的物流基地的发展战略，最近还开设了直通新加坡的航空货物线路。重庆市2017年制定的GDP增长目标是10%左右。
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