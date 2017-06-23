美试图向中国转嫁反恐责任

【俄罗斯卫星网6月20日报道】题：俄专家：美国试图转嫁反恐开支负担 让中国掏腰包
美国在6月21日首轮中美外交安全对话举行前夕开始对华施压。美国国务院主管东亚和太平洋事务的代理助理国务卿董云裳表示，中国应为反恐作出更大贡献，包括帮助国际联盟打击“伊斯兰国”组织。这位美国外交官还表示打算同中国讨论有关中方在向反恐国家提供资金方面会有何作为的问题。
从美方的表态看，朝鲜问题和国际反恐将是此次重量级对话的主要议题。而且美国人打算要求中国在这些问题的解决上采取更积极的态度，包括加大从经济和政治上对平壤施压的力度。包括美国总统在内，以前美方也对中国提出过这样的要求，不过在中国对国际反恐贡献问题上，董云裳提出了不同的看法。
华盛顿实际上准备要求中国承担更大的反恐责任，包括在伊拉克帮助国际联盟打击“伊斯兰国”组织。俄罗斯战略研究所专家阿日达尔•库尔托夫在接受采访时就此指出，美国人往往向中国提出一些能显示美国主导角色的合作方案。他们还打算“不择手段”地迫使中国按照美国的规则行事。而美国人的“模式”并不考虑中国的利益及其外交特点。
库尔托夫说:“董云裳的建议出发点也在于此。伊拉克的局势是因美国失策造成的。其后果至今难以预测。例如，伊拉克正处于分裂成至少两个国家的边缘，部分领土被‘伊斯兰国’组织控制。因此，美国当然希望有谁能分担连它自己都不想提及的责任和支出。从各方面看，中国被认为是一个可能的参与者。不过我认为，中国领导人足够英明，不会不明白美国人的意图。
美国甚至都不可能在伊拉克境内通过军事途径消灭‘伊斯兰国’组织。因此，当其他国家看到美国在反恐上实际上已遭到军事失败时，未必会为它当炮灰，承担主要战争损失，有关中国似乎反恐不力的说法也站不住脚。中国领导人在本国一直努力消灭恐怖主义的隐患，让国际恐怖力量难以联合起来。”而美国则往往背道而驰。它怂恿那些恐怖组织：以为它们会听华盛顿的，为它们提供武器和资金。当年美国就是这样对待阿富汗的“基地”组织，现在在叙利亚同祥这么干。
库尔托夫指出，在此背景下中国甘当美国反恐“默默无闻”盟友的可能性很小。军事分析人士弗拉基米尔•叶夫谢耶夫认为，董云裳的这番话表明，美国企图把反恐的责任推给中国，以便节省自己的开支。他说:“中国在这方面是个理想的候选人。美国人企图让中国承担反恐的部分支出。然而，美国人眼中的反恐实际上不过是在实现自己的国家利益。一个典型例证就是支持叙利亚的恐怖组织。这不符合俄罗斯的国家利益，不符合中国的国家利益。
因此，暂时还不清楚中国到底能在多大程度上准备帮助美国实现它的国家利益，以及中国能否提供这种帮助。”中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉认为，中国与美国和西方的反恐合作只能建立在相同立场上。杨勉说:“中美两国都是恐怖主义的受害者，如果美国愿意同中国进行反恐领域的合作，这当然是一件好事，仅仅依靠一个国家是
无法解决恐怖主义问题的。
但是，美国的反恐存在‘双重标准’。在这种情况下；很难真正肃清恐怖主义，只有在同一标准下才有可能制止恐怖主义的蔓延。”专家们预测，这次将在华盛顿举行坦诚的反恐问题对话，双方将阐明各自立场。然而，很难期待能达成一致。
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