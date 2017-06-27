常坐飞机血压高
《职业与环境医学》杂志在线最近发表的一项研究表明，经常坐飞机、暴露于飞机噪音中，尤其是在夜间，会增加患高血压的风险，还和心律失常、中风有关。
希腊雅典的研究人员为评估飞机噪音对人健康的潜在影响，招募了420名参与者，追踪调查他们9年。试验将7点~晚上11点之间坐飞机定义为“白日飞机噪音”；晚上11点到次日的7点间，定义为“夜间飞机噪音”。
约一半参与者（不到49％）接触超过55分贝的白日飞机噪音，1/4左右（超过27％）参与者接触超过45分贝的夜间飞机噪音。9年间，有71人被诊断患了高血压，44人心律失常，18人心脏病发作。接触飞机噪音，尤其是夜间飞机噪音，与所有高血压病例和新病例有关。
研究结果显示，在所有新发病和已存在的高血压病例中，每增加10分贝的夜间飞机噪音，就增加了69％的发病风险。而在新病例中，夜间飞机噪音每增加10分贝，高血压发病风险增加一倍以上。此外，接触夜间飞机噪音也与中风风险有关。研究作者康斯坦蒂娜·迪马库洛建议，晚上11点后尽量不要坐飞机。
久坐，屁股会“失忆”
如今，不仅上班族久坐成伤，就连不怎么出门的老人也因看电视、听广播，一坐就是大半天。结果肚子上的肥肉一圈圈地长，甚至还可能牵连到你的屁股。
英国日前一项研究显示，人坐下后臀肌会放松，若整天坐着，臀肌会忘了怎么复原，就算站起来或是运动也仍保持放松状态，医学上称之为“臀肌失忆症”。由于长时间坐着，臀肌得不到锻炼，其周围臀大肌、臀中肌、臀小肌等组织的活力会逐渐下降，影响美观的同时，力量也会被大大削弱。
从专业角度看，我们的臀部在稳定下肢方面扮演着重要角色，练习跑步、跳远等跑跳项目的运动员都要训练臀肌。久坐让臀肌无力，下肢的稳定性变差，腰椎、髋部、脚踝等部位的稳定性也会受影响，无形中增加了运动损伤风险，甚至继发一些疾病。另外，臀肌也参与骨盆的稳定，臀肌力量不够会让骨盆不稳、前倾，腰椎曲度增加，出现腰疼等不适。
久坐族想要复原臀肌，就先要激活它，再进行力量训练，不妨试试以下方法。
1.空余时间走走“螃蟹步”。行走前，人处于稍下蹲姿势，双脚的脚后跟向外45度展开，同时慢慢吸气，膝盖也向着脚尖方向慢慢扭动。
2.练强臀大肌、臀中肌。动作分别为：俯卧位，双手置于身体两侧，双腿轮流向上抬高；侧卧位，左右腿交替做外展运动。以上动作10次为一组，每次各做6~8组。臀肌激活和臀肌力量训练一般需做8周至2个月，若无其他疾病，通常锻炼4周左右就能看到明显效果。臀部强壮的同时，骨盆及下肢的稳定性也将得到改善，有些人的腰疼等不适也会逐渐缓解。
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