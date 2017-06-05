印度一季度经济增速逊于中国 暂失“增速最快”标签

外媒称，印度在2016-2017财年第四季度（即今年第一季度——本网注）失去了增速最快经济体的标签，国内生产总值（GDP）增长率仅为6.1%，同期中国的GDP增长率达到了6.9%。
据《印度教徒报》网站5月31日报道，5月31日来自印度中央统计局的数据显示，2016-2017财年GDP增长率为7.1%，低于2015-2016财年的8%。2016-2017财年的毛附加价值（GVA）增长6.6%，该财年第四季度为5.6%；2015-2016财年的GVA则为7.9%，那一财年的第四季度则为8.7%。
安永会计师事务所印度分部首席经济顾问斯里瓦斯塔瓦说：“数字显示GVA显然减速了。也就是说，在‘废币’行动后，各种数字都下跌了。GDP增长率略高于（GVA增长率）是因为间接税补贴增幅巨大。但GDP也显示第三和第四季度的数字与年初相比有所下跌，因此‘废币’行动明显具有实际且不利的影响。”
然而，中央统计局坚称它对经济增长率感到满意，首席统计学家T·阿南特说经济增速“是合理的”。
阿南特说：“不过，如果你从我们希望在一段时间内看到的增长率角度来看，那么我们能取得更大成就。我们在一定程度上感到满意，但相关数字揭示了有些领域仍有待提高。其中一个便是资本积累领域。它依然是相对温和的领域，增速仍在30%以下。我们将很乐意看到其增长率达到30%以上。”
往更深处看，在2016-2017财年第四季度，几乎每个领域的GVA增长率与前一年同期相比都减速了。
另据《日本经济新闻》6月1日报道，印度政府5月31日宣布，2016-2017财年GDP增长率为7.1%。印度维持了7%以上的经济增长率，连续三年超过中国（年度）经济增长率。印度因废除两种大额纸币导致今年1至3月（即印度2016-2017财年第四季度——本网注）出现了经济大幅减速的情况，但很多人认为，2016-2017财年以后的经济增速将进一步加快。
印度1至3月经济增长率为6.1%。印度去年11月废除大额纸币，对消费产生了影响。相比去年第三季度（7.5%）和第四季度（7%），印度今年第一季度的经济增速大幅放缓。
中国GDP计算的是1至12月的数值，与印度财年划分不同，因此无法对两者进行准确比较。中国2016年经济增长率为6.7%，按全年增长率来看，印度超过了中国。由于印度统计局这次将2014-2015财年的经济增长率上调至7.5%，印度连续三年经济增长率超过中国。
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