中国“狠狠教训”做空者

美媒称，中国正在狠狠地教训货币交易商和策略师：不要做空人民币。
据彭博新闻社网站5月31日报道，尽管分析人士预测人民币离岸汇率本季度会出现下跌，但这一汇率跃升至7个月以来的最高水平，仅5月31日一天就暴涨1.1%。银行间利率的激增正通过推高空头头寸成本来挤压做空者。
报道称，这次上涨打破了数月来人民币对美元汇率的平静态势。在此之前，穆迪投资者服务公司作出下调中国信用评级这一不受欢迎的举动。中国表明了自己的不满，称穆迪此举是完全没有根据的。中国央行过去就一再通过强化人民币对美元汇率中间价来打击持悲观态度的交易者，而5月26日宣布的对人民币中间价机制作出的晦涩难懂的调整增加了就未来走向下注的复杂程度。
法国兴业银行驻新加坡的新兴市场货币策略部门负责人贾森·道说：“穆迪下调中国信用评级和相对于中间价而言表现疲弱的即期汇率可能是促使当局改变定价机制并对市场进行潜在干预的因素。”
报道称，在岸人民币对美元汇率5月31日上涨0.6%，达到1美元兑6.8134元人民币，今年迄今的大部分时间里，该汇率一直在6.9上下窄幅波动。在香港市场，人民币对美元汇率自5月24日穆迪调降评级以来的涨幅达到1.8%。香港的隔夜存款利率一度达到65%，而离岸和在岸汇率的价差达到自今年3月以来的最大。
分析人士正在针对这种改变匆忙作出调整。法国农业信贷银行放弃了自去年12月以来一直坚持的人民币对美元汇率将达到7.25的预测，5月30日重新预测到年底时该汇率为7.05。澳新银行将2017年底的汇率预测值从7.10调整至6.95。瑞士信贷集团、香港大华银行以及意大利裕信银行也在考虑调整其预测。
报道称，虽然在最近这轮挤压中政府发挥的干预作用尚不明确，但知情人士说，中国的银行上周正在在岸市场抛售美元，同时央行本月设定的参考汇率一直比分析人士预计的更为坚挺。银行间利率的暴涨让人想到今年和去年1月出现的重创做空者的类似举动。
据彭博新闻社报道，5月26日，中国政府表示，决策者可能会在人民币的中间价定价机制中加入“逆周期调节因子”。分析人士认为，这一变动会让当局对人民币中间价有更多的控制权，并有可能抑制市场上“羊群效应”的影响。
加拿大丰业银行驻新加坡的货币策略师高齐（音）表示，对于人民币在交易日结束时一直比中间价疲软的担忧是导致此次定价机制调整的原因。他说，预计未来人民币在交易日结束时的汇率水平跟中间价之间的差距会缩小。
马来西亚马来亚银行高级货币分析师菲奥娜·林说，中国央行可能还会试图在美国有可能采取加息行动之前支撑人民币汇率。
马来亚银行5月31日上调了人民币汇率的年底预测值，调整幅度接近2%。林说：“中国人民银行目前可能正试图为人民币引入更多指导手段，从而在美元预期上涨之前增强市场的信心。现在中间价定价机制透明度下降，市场的影响受到限制。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost