中国海军崛起将影响世界格局 趋势正在加速

彭博新闻社网站6月1日刊登戴维·特威德和阿德里安·莱昂的文章《中国日渐扩大的海军舰队是如何影响全球政治的》称，中国军舰日益增多的存在正在塑造世界事务。
文章称，一艘接着一艘军舰，一个港口接着一个港口，中国在过去20年中一直在打造全球力量所必不可少的引擎之一：一支能够在远离国土的地区维护国家利益的现代化海军。
文章称，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯等人本周末在新加坡出席香格里拉对话会时，中国的“蓝水”海军——以及如何应对它——将成为他们考虑的主题。从中国东海到非洲之角，中国军舰日益增多的存在正在塑造世界事务，而这一趋势将只会加速。
新美国安全中心亚太安全计划总监帕特里克·克罗宁说：“到2030年，中国海军的全球存在将是国际政治的一个重要且有影响力的基本事实。”美国及其盟国“需要开始为‘已经崛起的中国’而不是‘崛起之中的中国’做好准备”。
文章称，从某个标准来看，中国已经赶上了二战后在亚洲占主导地位的海上大国——美国。根据新美国安全中心获得的数据，中国去年有183艘护卫舰、驱逐舰、小型水面舰艇和潜艇，而美国则为188艘。
新美国安全中心在3月份的一份报告中预测，到未来十年结束时，中国人民解放军海军将部署更多这样的舰船，预计超过美国。这一增长有助于美国呼吁本国大力发展造船业。美国海军作战部长约翰·理查森海军上将最近在新加坡说，美国需要建造更多的军舰，而且要快。虽然美国总统特朗普呼吁将美国舰队数量增加25%以上，但他上周公布的第一个预算案只包括两艘小型濒海战斗舰的资金。
文章称，可以肯定的是，在海洋投射海军力量通常意味着航空母舰。在世界各地部署航母战斗群需要一个海外基地网络。
文章称，中国仍然在为能够把力量投向印度洋和太平洋做准备，这两个大洋围绕着中国在非洲、中东和东南亚国家日益增长的经济利益。今年4月，中国的首艘国产航母下水。中国也在东非国家吉布提发展了首个海军后勤保障设施。法国和美国在吉布提也有军事设施。
文章称，本周五，许多军官、部长和国防承包商将在新加坡香格里拉大酒店开会。如何应对中国不断壮大的海军力量占据了这些人的脑海。
根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的估计，中国的国防开支今年将超过东亚其他国家、南亚、东南亚和大洋洲的总和。中国的邻居也正在扩大自己的舰队。仅今年，印度、新加坡、台湾和泰国都宣布了建造或者购买潜艇的计划。印度计划在未来十年内增加60艘军舰，以积聚一支拥有200艘舰只得舰队。
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