科学家研究称蝙蝠或引发下一场流行病

美媒称，下一场流行病的病毒会从哪里来？提示：可能是蝙蝠。
据美国《华尔街日报》网站6月21日报道，艾滋病和最近在西非流行的埃博拉病毒证明，抗击新出现的传染病需要花费数十亿美元。因此，设在纽约市的非营利组织生态健康联盟的研究人员从几年前就开始尝试找出未来流行病可能的暴发地点和方式。通过分析野生动物物种与已知会传染哺乳动物和人类的病毒数据库，他们推算出了未知病毒的数量、携带者及可能存在的位置。
艾滋病、埃博拉和非典型肺炎等新型传染病病毒大多起源于动物体内，然后传染给人类。如果致病病毒开始由一个人传染给另一个人，就有可能导致疫情暴发。
生态健康联盟负责人、疾病生态学家彼得·达萨克说，现在预测下一场传染病比以往任何时候都要重要。人类感染新型病毒的几率正在上升，这在一定程度上是全球旅行和经济发展的结果。达萨克博士说：“我们一天就可以环游世界，再把感染的病毒带走。这就是病毒流行的原因。”
利用一个含有2805种哺乳动物病毒的数据库，研究人员发现蝙蝠身上迟早会威胁到人类的病毒数量最多，是排在第二位的哺乳动物——灵长目动物的两倍。啮齿动物排在第三。蝙蝠可以直接将病毒传染给人类，也可以通过传染灵长目动物等其他动物来传染人类。
该研究负责人及论文高级作者达萨克说：“回想过去20年，我们已经碰到过埃博拉病毒、非典型肺炎、中东呼吸综合征、尼帕病毒和澳大利亚的亨德拉病毒——这些病毒全都是由蝙蝠携带的。”
他说，在超过1200种蝙蝠中，每种平均携带着17.22种可能使人生病的病毒。他说，人类已经感染了53种蝙蝠病毒，大多数病毒仍然处于未知状态，尚未发作，“毫不夸张地说，蝙蝠身上还有几千种可能具有传染性的病毒等着被发现”。
调查人员在分析哪种病毒对人类最具危险性时发现，能够感染很多物种的病毒感染人的可能性要大得多。
然后，他们确定了蝙蝠、灵长目动物以及其他哺乳动物携带未知病毒并与人类接触增多的热点地区——比如巴西的亚马孙地区或者西非。亚马孙地区的伐木活动和跨亚马孙高速公路等道路深入野生动植物资源丰富的森林，而西非的鼠类等啮齿动物则因为人类的农业发展而离开了洞穴。
达萨克说，啮齿动物在美国山地诸州部分地区以及美国西南部也是一个威胁，因为郊区不断得到开发，越来越多的人参与到户外活动中去。生态健康联盟说，灵长目动物在中非是一个威胁，人们在那里狩猎，会与它们接触；而在东南亚，人类与猕猴比邻而居。
达萨克说，“方法就是离开那里并阻止”传染病的传播，“遏制传染病的第一步就是弄清楚这些病毒在哪里”。
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