内地发展空间大前景好 吸引越来越多香港人

港媒称，长期以来，北上之路一直是那些追逐财富者的选择，但如今越来越多年轻人为了求学，甚至是为了寻找爱情，也走上了这条路。
据香港《南华早报》网站6月27日报道，许多人是受内地日新月异的变化吸引而作出这个决定的。他们离开各自舒适的小圈子，目的是获得更大的个人发展空间，充分利用新机遇。
今年22岁的詹云言（音）是土生土长的香港人，她今年夏天就要从北京中医药大学毕业。
报道称，五年前，北京在中医药教育和多元环境方面的名声吸引她离家北上。詹云言说：“全国各地的人都到北京求医，因此在这里我可能会遇到在香港接触不到的病例。”
报道称，今年香港本地学生申请内地大学的人数占高中毕业生总数的4.2%。
另一方面，香港回归以来，内地学生在香港高等学府就学的情况也越来越普遍。据去年发布的一份统计报告显示，在2015/2016学年，内地学生在非香港本地大学生中占76%。
留学咨询机构中国留学社负责人李曼和（音）说，早些年在内地大学的香港学生大多数主修中医药学。最近几年外语、音乐和电影制作等专业也受到香港学生追捧。
李曼和说：“如果你在北京或者上海主修韩语或者俄语，你会很容易找到语言练习对象……现在内地的国际化程度要比人们想象的高许多。”
报道称，如今跨过当初一些障碍的詹云言决定留在北京继续硕士研究生阶段的学习。她有时候还会与同学一起在当地社区开展义诊活动。
她说：“内地发展很快。我很高兴自己能见证这些变化。”
报道称，今年30岁的吴家伟（音）2005年来北京上学，后来又在这里找了份公关工作。他相信在北京的职业前景更好。
报道称，去年他与一位来自成都的女孩结婚，现在两人已经有了一个小女孩。
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