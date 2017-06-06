朝鲜外交官为暂停核试提条件

【美国消费者新闻与商业频求道网站6月22美日报道】一名朝鲜外交官昨天提出了朝鲜与美国举行双边对话的可能性。朝鲜驻印度大使桂春英(音)在印度WION电视台接受采访时说：“在特定情况下，我们愿意就冻结核试验和导弹试验进行对话。”这位外交官说:“如果达到我们的要求，我们可以就暂停这些计划进行谈判。”桂春英说，朝鲜首先要看到美国“完全停止”与韩国的大规模联合军演，暂时或永久停止。他说，朝鲜会同意同样暂停演习。
与此同时，来自朝鲜国家媒体今天的言论似乎表明，平壤正继续推进其核武器和导弹研制。朝鲜国有的朝中社在其网站上说:“朝鲜军队正将复仇之剑磨得更快，牢牢抓住正义之剑，来应对美帝国主义不断升级的侵略行径。一天前，朝中社发誓，随着6月25曰日抗击美帝国主义战争纪念日的临近，朝鲜将对美国侵略者进行报复。朝鲜可能在暗示，将进行第六次核试验或再次试射弹道导弹，此纪念朝鲜战争爆发的日子。与此同时，韩国总统文在寅将于29日和30日在访美期间与特朗普总统会晤，因此下一周可能对朝鲜半岛的未来至关重要。
韩国称要对此谨慎评估
【韩联社首尔6月22日电】韩国今天提醒说，对于朝鲜大使提出朝有条件暂停核与导弹试验的讲话，不要过度解读。朝鲜驻印度大使桂春英昨天说，如果美国暂停与韩国的年度联合军演，朝鲜可以暂停核与导弹试验。这是自开明的文在寅总统5月上任以来，朝鲜首次提出有条件暂停其核与导弹挑衅的可能性。
韩国统一部表示，将谨慎评估桂春英的这一表态。统一部一位官员说:“朝鲜2015年提出过类似建议。我们将对这一形势密切关注。我认为，在外界谈论其核武器计划的时候，朝鲜会以不同的方式发表自己的观点：文在寅最近接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，韩国没有缩减首尔与华盛顿联合军演规模的计划。
此前，文在寅总统的安全问题特别顾问文正仁在华盛顿的一个论坛上表示，首尔和华盛顿可以考虑缩减其联合军演，以换取朝鲜冻结其核与导弹计划。平壤一直谴责韩美联合军演是侵犯朝鲜的排练，尽管首尔和华盛顿表示联合军演本质上是防御性的。
文在寅向朝再伸橄榄枝
【俄罗斯《独立报》6月22日报道】韩国总统文在寅在访美前夕宣布，他打算跟美国总统特朗普讨论分两步走的解决朝核问题新方案。
文在寅在接受《华盛顿邮报》采访时表示，朝核问题需要分两步处理：先冻结，而后完全废除。青瓦台欲与白宫就新思路进行商讨。文在寅阐明了自己的立场，即应向平壤发出双重呼吁：朝鲜当局若以为能通过核及导弹计划捍卫和保全自身，这一判断是不正确的；然而，如果朝鲜放弃本国核计划，首尔将对它提供帮助，让它能够自卫且发展。虽然文在寅称金正恩为不可理喻的领导人，但他仍希望在年底前与其会晤。
一旦平壤放弃核及导弹测试，文在寅准备重开两国在开城共同运营的工业园，哪怕此举或将违反美国及联合国安理会的对朝制裁。韩国统一部匿名高官则透露，除开城园区外，文在寅还提议打造南北经济合作带。首尔还正酝酿与朝合办2018年平昌冬奥会。
【韩联社首尔6月22日电】朝鲜22日斥资了文在寅总统有关只要朝鲜停止挑衅、韩国欢迎无条件对话的提议，同时敦促他在南北关系问题上展示正确态度。
朝鲜祖国和平统一委员会说，韩国领导人拿朝鲜的核计划做文章，是旨在将南北紧张关系的责任推给朝鲜。“首先，他应该停止激怒另一方的鲁莽和愚蠢言行，并在南北关系上展示正确的态度。”朝中社援引一位委员会发言人的话说。这位发言人说，文在寅正在为顾全面子而非难朝鲜，这是一种“自我毁灭的行为”。
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