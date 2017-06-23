高龄父母生下的子女更具技术“怪才”潜质

外媒称，伦敦大学国王学院20日公布一份研究报告称，高龄父母生下的子女更加聪明、更加专注于自己的兴趣、
且不在乎所谓的“合不合群”，这些都是成为技术“怪才”的典型特征。
据埃菲社6月20日报道，过去的研究常常将高龄生育与子女罹患先天性疾病风险更大联系在一起，伦敦大学国王学院这项新的研究却首次将高龄生育与子女在教育和职业道路上可能会具备的优势联系在一起。
这份刊登在《转化精神病学》杂志上的研究报告，是由伦敦大学国王学院的研究人员与纽约芒特西奈伊坎医学院的专家联合撰写的。研究在“英国双胞胎早期发育研究”搜集的1.5万对双胞胎的认知和行为数据基础上展开。
报道称，这些双胞胎在年满12岁时就会被要求进行多项在线测试，以考察他们的“怪才”能力、智商、注意力集中水平和社交技能。这些孩子的家长也需要回答一系列问题，如孩子的个性、是否看重同学的评价以及是否会在某个兴趣爱好上投入特别多时间。
通过以上这些信息，专家绘制出了一份“怪才指数表”，其中处于高位的孩子出生时多数父母已不年轻。这些孩子通常学习成绩较好，尤其是数学、科学、技术和工程等科目。
伦敦大学国王学院教授、这项研究的负责人玛格达莱娜·亚内卡强调，多年来大家普遍都了解的是高龄生育的不良后果，但如今，多亏了有这项研究，高龄父母的孩子们才得以被“正名”，他们甚至还可能拥有更好的教育和就业前景。
亚内卡指出，这种现象的背后存在一系列潜在成因。例如，高龄父母的就业和社会经济稳定度相比年轻父母通常更高，这就意味着他们的孩子有条件去更好的学校就读。
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