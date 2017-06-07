中国如何报道美退出气候协定

【美国《纽约时报》网站6月4日报道】题：反对特朗普：中国人如何报道美国退出巴黎气候协定
特朗普总统让美国退出《巴黎协定》的决定遭到了世界各国领导人的批评。在中国，政府抓住了这一机会质疑美国民主，宣传中国作为一个负责人的超级大国的形象。下面介绍了由国家控制的新闻机构如何报道特朗普的决定以及这些报道就中国扩大全球影响力的努力说明了什么。特朗普退出《巴黎协定》为国家媒体最喜欢的宣传主题之一提供了新的材料。这个主题是：西方民主存在缺陷，混乱无序，并且容易发生社会冲突。
新闻媒体强调了特朗普在美国遭到的抗议和批评，暗示美国正在面临一场危机。在一档国家电视台的节目中，一名播音员将特朗普的决定比作一场地震。他问道，已经存在分歧的美国会变得更加分裂吗？北京是抗议者的画面。
评论员们曾将2016年总统选举的混乱作为民主陷入危险的证据。现在他们正将特朗普任内美国的政治分歧作为美国衰落的证据进行展示。特朗普在中国有很多粉丝，他在中国因商业头脑对财富的炫耀而出名。新闻媒体也对他很友好。
但特朗普退出气候协定的决定引发了众怒。在社交媒体上，新闻机构称特朗普是“公敌”，称他正令地球的健康陷于危险。在微博上，中央电视台的一个帖子虚拟了特朗普与现任和前任世界领导人的聊天记录，将他刻画为一个幼稚而冲动的人。特朗普跟奥巴马说：“不想理你，你签的这个‘糟糕的交易’！”
中央电视台想要表达的意思很清楚：美国无法作为一个负责任的全球参与者得到信任，至少在环境问题上。新闻媒体利用特朗普退出《巴黎协定》这个机会来宣扬中国在对抗气候变化方面的承诺。更广泛地说，中国政府正视图表明中国做好了在全球事务中扮演更积极角色的准备——不仅在环境问题上，还有贸易和基础设施等方面。这些主题最近体现在中国的报纸上。作为针对美国的平衡战略的组成部分，中国领导人希望能够迅速深化与欧洲的联盟。这传达出的信息是，中国是一个始终如一、值得信赖的合作伙伴，不同于特朗普领导下的美国。
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