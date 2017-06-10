北京电影学院学生举报教授：8套房产，包养男学生

之前，北京电影学院性侵事件曾引发不少关注，近日，一名自称是北电学生的网友在微博上开设为@北电侯亮平的账号，发帖《我放弃了毕业证，选择了良心》，实名举报北电摄影学院以宋靖、吴毅为首的教授们多次潜规则大学生，常年贪污受贿的事实。
这名网友自称性侵案阿廖沙的学弟，其的爆料内容相当劲爆。称宋靖教授资产过亿，在北京有八套豪宅，其中在国贸的两套房子市值分别都超过1100万，这名女教授还包养了表演系男生做情人。另一名吴毅教授（男）则多次骚扰女学生，其他教师也有多种不堪事迹。
一瞬间这条消息就爆了，媒体已经报道了，网友瞬间8万多评论！
对此，9日下午，北电官网发公告称“学校对此高度重视，已经责成纪检等相关部门依法依规进行调查处理。”
此前，网友@宋泽尘Leslie_AM发微博称，其朋友、同为北电摄影学院的女生阿廖沙曾遭到大学班主任朱炯父亲朱正明性侵，并在其准备维权后，受到了班主任老师朱炯和系里其他老师的不公平待遇，还因此未能顺利毕业。该微博发布后，被大量转载和点击，受到各界关注。
这一次，北电又被推上的舆论的风口浪尖。
这位“北电摄院在校学生、阿廖沙的师弟”、“北电侯亮平”表示自己明知后果将无法毕业，但也要站出来说话。该生称自己的举报都有确凿证据，会一一公布。
对于该生的举报，之前支持阿廖沙的“北电摄院11级毕业生”转发力挺，而调查记者王志安则建议，“可以联系中纪委”。
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