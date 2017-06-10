这颗“树”的净化功能堪比一片森林

减少空气中污染物的一种被普遍认同的做法就是植树，因为树叶可以捕获并吸收有害颗粒物。但是，种植新树并不总是一种可行的选择。因此，“城市树”这种可以清楚空气中污染物的移动装置突然之间出现在世界各大城市，包括奥斯陆、巴黎、布鲁塞尔和香港。
每株“城市树”只有不到4米高、3米宽，它有两个版本：有长椅版和无长椅版。此外，这一装置上还有一块展示信息或广告的显示屏。总部位于柏林的绿色城市科技咨询公司声称，这一发明的净化功效堪比275颗真树。
但是，“城市树”事实上根本就不是树，它是一大块苔藓。绿色城市科技咨询公司的联合创始人吴正亮（音）说：“苔藓的叶片表面积比其他任何植物的叶片面积大。这意味着我们都可以捕获更多的污染物。”每株“城市树”所含苔藓的巨大表面可以移除空气中的灰尘、二氧化碳和臭氧。这款装置可以自主操作，仅需极少量的维护：太阳能电池板能提供电力，雨水被收集到蓄水池中，然后被泵入土壤。
为了监测苔藓的健康状况，“城市树”还装有可以测量土壤湿度、温度和水质的传感器。“城市树”的创造者说，每颗“城市树”每天能吸收约250克颗粒物，每年能消除240吨的二氧化碳，从而为消除温室气体作出贡献。（美国有线电视新闻网）
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