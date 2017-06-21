香港业界：A股被纳入MSCI是内地金融市场开放“一大步”

香港6月21日电，摩根士丹利资本国际公司（MSCI）北京时间21日宣布，从2018年6月起，将A股纳入MSCI新兴市场指数。香港业界认为，这是A股国际化的里程碑，是内地金融市场开放进程中的“一大步”。
MSCI表示，由于中国内地与香港互联互通机制取得积极进展，且中国交易所放宽了对涉及A股的全球金融产品进行预先审批的限制，此次纳入A股的决定在MSCI所咨询的国际机构投资者中得到了广泛支持。
香港证券及期货事务监察委员会行政总裁欧达礼表示，A股获纳入MSCI新兴市场指数，不但标志着A股市场对国际投资者日益重要，也将进一步巩固香港在现行股票市场交易互联互通机制下作为接通内地股票市场的门户角色。
香港交易所集团行政总裁李小加说，随着内地金融市场持续开放，A股市场在国际上的地位越来越重要，A股正式被纳入全球性主要指数，可谓正当其时。
李小加表示，A股被纳入MSCI是“一小步”，但对于中国内地金融市场的开放来说，是“一大步”。世界走入中国内地、中国内地走向世界是一种趋势。中国内地今天的金融基础设施与别人的不同，在双方体量都很大的情况下，外围市场不会因为中国内地而改变，中国内地也不会因外围市场而改变，但又需要彼此融合。“沪港通”“深港通”找到了一种模式，建立起两个不同制度之间的“翻译器”“转换器”。MSCI看到了这一点，以此作为突破。这是A股市场将来全面进入全球股票市场的一个开端。
MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5％的纳入因子，约占MSCI新兴市场指数0.73％的权重。
交银国际董事总经理兼研究部负责人洪灏认为，A股被纳入MSCI全球指数是一个“历史时刻”，A股被纳入MSCI的起始权重虽小，但仍比预期稍大。内地在重新监管股票停牌、扩大互联互通机制、放宽新产品的预审权等促成了A股被纳入MSCI。
汇丰大中华区行政总裁黄碧娟认为，MSCI决定将A股纳入新兴市场指数，是内地股市进入国际资本市场的一个关键时刻。虽然初期A股在相关指数的权重相对较低，日后A股在国际指数的比重，将能与内地股市和经济的规模相称。在国际投资者把A股加入其资产组合的过程中，这只是一个开端。同时，这将为人民币发展成国际投资货币注入新动力。
汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德表示，MSCI纳入A股的决定标志着内地开放资本市场重要进展，以可协调、可监控的方式为国际投资者打开投资内地的渠道。短期虽未必能成为引发市场价值重估的催化剂，但长远将利好资金流入内地股票市场。
他指出，当环球经济动力由西方向东方转移，同时中国内地继续推进其人民币国际化进程，更多国际投资者将认知到中国内地庞大的投资机遇，从而逐渐把内地股票加入其分散的投资组合内，提高对内地股票的投资比重。
MSCI是美国著名的指数编制公司，1969年该公司推出第一只指数产品，目前是全球影响力最大的指数提供商之一。
经过40多年发展，MSCI旗下各项指数已成为绝大多数国际投资者的风向标，一只股票被纳入某一重要的MSCI基准指数意味着可能带来相当可观的买盘。（新华社）
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