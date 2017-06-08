特朗普令欧洲经历“休克疗法”

【德国广播电台网站6月4日报道】题：特朗普曾给欧洲一次休克疗法——专访德国雷根斯堡大学政治学家斯特凡·比尔林
德国广播电台记者曼弗雷德•格茨克问：比特尔林先生，〈南德意志报〉本周称，默克尔最近的话(“我们能完全信赖别人的时代在一定程度上已经结束可能比斯诺登披露的内容给跨大西洋关系带来的冲击还大，〈纽约时报〉甚至谈到了关系结构上的变化。您也持类似看法吗？
德国雷根斯堡大学政治学家斯特凡•比尔林答:特朗普在执政的头四个月里所推动的东西实际上是把斧子放在了跨大西洋关系的根基上，特别是他打破了长期以来的做法，比如与北约的联盟或与第三国的合作。
问：默克尔的话真正地宣告了对美新型关系的开始？
答:我并不认为这句话给对美关系带来的影响比特朗普当选还大。默克尔说到底只是指出了目前的现状而已。她尽了几个月的努力——想想她3月对华盛顿的访问以及她与总统女儿伊万卡在柏林的表现吧。她试着尽可能地施加影响，将特朗普“并入”西方政治当中，并入大西洋两岸的共同点上。但她不得不承认，这对特朗普的影响非常有限，无沦是在北约峰会、七国集团峰会，还是在眼下退出气候协议的决定上。
大西洋两岸已失去信任
问：对默克尔来说，信用是关键。如果再也不能信赖合作伙伴，如果像气候协议这样，由上任政府签署的协议不再具有效力，那么这对跨大西洋关系意味着什么？
答:这基本上就是场灾难。信任和信用是国际政治中最重要的货币。在那里，我们没有可以真正贯彻实施的司法制度。协议也可以被打破或者退出。而且人们可以完全合法地退出。我们惯常的以信任为基础的通过跨大西洋机构进行的合作——实际上正是这些令西方的关系如此不同。在俄罗斯与中国之间、欧洲与中国或者欧洲与俄罗斯之间都没有这些。但是，在欧洲与华盛顿之间是有的。70年来，我们在这方面实际上已经相互习惯，我们一致抵抗苏联，我们一起解决问题，不管是在阿富汗问题、与伊朗的谈判还是眼下的气候变化问题上，但特朗普实际上对此发起了挑战。当这种信任消失时，国际政治基本上就是不可预计的了，人们基本上也无法再把别人当做真正的伙伴。”
问：默克尔上周还说过另外一句至关重要的话：“我们欧洲人必须把我们的命运真正掌握在自己的手中。”这会带来哪些影响？
答：这句话听起来很好，而且每当跨大西洋关系出现龃龉时,我们就会一再听到欧洲说这句话。在伊拉克战争期间和以往的危机中，我们都再三听到这样的话。重要的问题是真正实现这一点。与此相反，欧洲目前绝没有给人一种牢牢团结在一起的印象。英国脱欧将在未来多年内成为负累，欧盟内部的某些国家领导人也对价值基础构成威胁。没有了英国人，欧洲将小得多，我们在国际上的分量因此也会比英国脱欧前小得多。
欧洲需要承担更大责任
问：眼下关于中国可能会担当起美国的角色的说法很多。中国此刻是可靠的合作伙伴吗？
答:我认为这是个可笑的看法。中国人当然会从美国脱离领导大国的角色中获益，但我们和中国人的共同之处不是很多。
问：您指出多边主义和自由的经济秩序都受到特朗普的严重挑战。
答:没错。这尤其令我们感到不安，因为这原本是美国的思想，我们欧洲人在二战后才从他们那里吸取过来。恰恰德国人从国际贸易中获益匪浅，因此德国受到的打击尤其严重。这也是因为，在经历了冷战和民主德国时期后，默克尔总理本身在很多问题上将美国视为自由的灯塔。个人的失望情绪无疑很严重。
问：特朗普正令欧洲再次伟大吗？
答:哈!如果我们真的曾经作为统一的欧洲伟大过就好了。但他至少给了我们一次休克疗法，可以帮助我们将欧洲更紧密地团结在一起。因为我们可以将问题转嫁给美国老大哥的时代即将结東。不管特朗普四年后是否连任，不管美国总统是不是奥巴马,事实就是如此。这给欧洲人提出了要求——作为极其富有的大洲在欧盟形式下承担更大的责任。
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