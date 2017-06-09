烦扰不安：为什么卡塔尔背叛了沙特？

5日，沙特率先与卡塔尔断交。在利雅得“敦促所有兄弟国家采取拒同行动”后，阿联酋、巴林、埃及和利比亚也断绝了与卡塔尔的外交关系并关闭了与后者的一切陆海空联系，指责这个波斯湾国家支持恐怖主义并干涉他国内政。
沙特孤注一掷的政策措施源于它对地主导地位的勃勃野心，而这种野心伴随的却是薄弱的实力。美国人和沙特人没能将黎凡特国家分隔开来。指责卡塔尔并不能赐予沙特力量，指责伊朗也不能赐予美国力量。这会使他们永远陷在叙利亚、伊拉克、也门这些他们不想待下去的地方。因为他们不愿做出痛苦的撤离决定，不愿为他们的灾难性军事冒险行动的后果负责。
沙特人不愿接受事实或这一现实，所以在指则卡塔尔或伊朗，而不是承担责任。这场断交危机是上个月美国总统特朗普的中东之行产生的后坐力。显然，那次访问没能“让沙特及其他阿拉伯国家与以色列团结一致对抗伊朗”。相反，它削弱了美国最钟爱的联盟，加剧了沙特与卡塔尔——甚至与沙特与巴基斯坦、科威特、阿曼等拒绝与卡塔尔断交的国家——之间的紧张关系。而这都是因为卡塔尔官方通讯社的一篇文章援引该国埃米尔的话，批评了美国、沙特及其附属国试图挑起与“伊斯兰大国”伊朗之间的紧张关系。
“背叛”穆斯林世界的不是卡塔尔，而是沙特，特别是在穆斯林需要团结起来反对对它们发动一场永久性战争的美国和以色列之际。
沙特和阿联酋都被指与以色列结盟，并支持阿拉伯半岛的其他恐怖组织。此次局势升级暴露出了它们在也门争夺影响力的潜在激烈竞争。它们与卡塔尔的纠纷将转移我们的注意力，不去认真讨论它们在也门及其他地区失败的战争行动。
最后，这一切都可能是用来对付伊朗的诡计。沙特急于将伊朗表现为一个派系分裂力量——不但是什叶派与逊尼派之间的分裂力量，而且还是逊尼派国家之间的分裂力量。问题在于，伊朗很熟悉它们的伎俩。伊朗外交部已经呼吁卡塔尔与邻国通过外交和对话解决争端。从来没有任何国家能够从邻国之间的紧张关系升级中获益。
现在，相当显而易见的是，正是以色列通过特朗普领导的美国白宫指示利雅得与卡塔尔断交。这样做的目的是对付伊朗，使卡塔尔成为导致该地区当前混乱局面的替罪羊，保护以色列，向卡塔尔施压以使其放弃支持德黑兰，同时迫使它在“后‘伊斯兰国’”的中东地区重新投入沙特的怀抱。(伊朗法尔斯通讯社德黑兰6月6日电)
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