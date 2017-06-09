沙特孤立卡塔尔的原因在天然气

沙特阿拉伯和卡塔尔断交是近年来海湾国家之间最严重的外交危机。但其中原因远不止多哈政府可能支持恐怖主义并亲近伊朗。这两个地区大国近年来明争暗斗不断。在沙特主导的海湾地区，卡塔尔就像是一首自由诗。
丰富的天然气储备不但让卡塔尔变成世界上最富有的国家,也让其成为世界上最主要的液化天然气出口国。天然气出口大国的身份让卡塔尔在海合会中与其他石油出口大国有所区别，并使其得以摆脱沙特的控制。卡塔尔单独与伊朗和美国等国建立关系，美军中央司令部就设在卡塔尔；最近还开始靠近俄罗斯，并利用主权基金入股俄罗斯国有企业俄罗斯石油公司。
美国赖斯大学的能源专家吉姆•克兰认为，卡塔尔在沙特面前一直处于从属地位，却利用丰富的天然气资源不断增强独立性。然而，海湾地区其他国家却—直在找机会剪掉卡塔尔的翅膀。美国总统特朗普在访方问沙特的同时也为其带来了机会。特朗普呼吁所有国家孤立伊朗，摒弃极端主义意识形志。实际上，特朗普6日一早就发表推文称，海湾国家曾表示会对资助极端主义的行为采取强硬态度，而所有线索都指向卡塔尔。无论是不是真的像卡塔尔政府所说的是一起黑客事件，当多哈公开发表不同声音的时候，利雅得意识到机会来了。
法国《解放报》的报道认为，这场危机的导火索是现任埃米尔塔米姆发表的声明，他在声明中警告海湾邻国不要与伊朗这个地区重要地位不容忽视的国家对抗，还对哈马斯和黎巴嫩真主党表达了同情。虽然多哈很快进行辟谣，但海湾邻国纷纷抵制包括半岛电视台在内的卡塔尔媒体，而沙特、埃及和阿联酋的媒体则表示讲话是真实存在的，一时间在社交网络上掀起一场风暴。
卡塔尔的天然气生产不受由沙特主导的石油输出国组织影响。现任埃米尔塔米姆经历过1995年其父前任埃米尔哈马德的军事政变。他没有建立能够将海湾邻国联系在一起的天然气管道。据英国广播公司称，两位卡塔尔政府高官曾在2000年审判政变者时表示，巴林在沙特的授意下为政变提供了援助。（西班牙《先锋报》）
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