土耳其在“海湾摊牌”中偏向卡塔尔

【英国《金融时报》网站6月7日报道】土耳其7日表示支持盟友卡塔尔，并且在多国切断卡塔尔的运输线和供给线时，迅速制订计划向这个酋长国增派土耳其军队。
此举有可能会令土耳其与沙特陷入冲突。以沙特为首的几个阿拉伯国家试图孤立卡塔尔，以抗议后者对中东极端主义集团的支持以及它对伊朗软化立场。土耳其议会7日夜间通过一项法律，允许该国军队驻扎在卡塔尔。不过，土耳其官员急于强调，这个国家希望被视作在这场争端中保持中立。“我们感觉卡塔尔和沙特是非常亲密的朋友,我们不想分化它们并选边站。”一位土耳其商级宦员说。不过，他补充说，土耳其“不会允许卡塔尔遭痛殴”。
可以说，沙特等国与卡塔尔的摊牌制造了自伊拉克1990年入侵科威特以来海湾国家之间最严重的危机。在部分程度上，沙特与伊朗之间的敌意是幕后原因。伊朗与土耳其2014年同意在卡塔尔造一个基地，部署约3000人的军队。自2015年以来，大约有150客土耳其军人驻扎在卡塔尔。土耳其一名外交消息人士称，向卡塔尔增兵的规模不大或许是“200人左右”。卡塔尔也驻有一个美国大型军事基地。
尽管如此，土耳其的这—部署会加快区域重新排列组合，因为卡塔尔目前正谋求建立新联盟来抗衡邻国的经济封锁。伊朗和土耳其已表示，一旦卡塔尔需要，它们将能够提供实际援助。
【路透社迪拜/多哈6月7日电】美国总统特朗普今天主动提出帮助化解卡塔尔与其他阿拉伯国家之间不断加剧的外交危机。与此同时，阿联酋提出因多哈涉嫌支持恐怖主义而对其实施经济禁运的可能性。
白宫发表声明说，特朗普致电卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼，呼吁采取行动打击恐怖主义。这是他几天来第二次干预该争端。声明说:“总统主动提出帮助各方消除分歧。如有必要，可以在白宫举行会谈：阿联酋、沙特、埃及和巴林5日与卡塔尔断交，原因是多哈涉嫌向伊朗示好并支持伊斯兰组织。
这4个国家还切断了与天然气资源丰富的小国卡塔尔的交通联系，使得食品和其他也物资的供应陷入混乱，加剧了未来贸易和投资关系的不确定性。阿联酋外交事务国务部长安瓦尔•加尔贾什告诉本社记者，如有必要，将对卡塔尔实施更多的经济控制。他说，多哈必须坚决承诺改变资助伊斯兰好战分子的政策。他后来告诉法兰西24电视台，进一步的举措可能就是“对卡塔尔实施某种禁运”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost