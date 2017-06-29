IMF下调美国经济增长预期

英媒称，由于美国总统特朗普今年在推出财政刺激计划方面困难重重，致使国际货币基金组织（IMF）下调了其对美国经济增长的预测——而就在几个月前，因对美国一项政策改革寄予希望，IMF提高了其对美国经济前景的预测。
据英国《金融时报》网站6月27日报道，美国白宫和国会在酝酿已久的税改计划方面进展缓慢，IMF周二因此将其对美国今年的国内生产总值增长预测值从此前估计的2.3%下调为2.1%，并将美国2018年的经济增长预估从2.5%下调至2.1%。
它还对美国政府的增长预测做出了高度怀疑的评估，给白宫泼了冷水。白宫曾声称它的政策会给经济年增长率贡献一个百分点。
IMF警告说，发达经济体没有过实现这种飞跃的先例。
特朗普政府的官员发誓要在9月份将税改法案提交国会，并通过大力推动基础设施建设支出来促进经济增长。
但因共和党内部围绕医改计划纷争不断，加上对俄罗斯干涉美国大选的调查分散了白宫的注意力，导致了行动一拖再拖。
在其关于美国经济的第四条款磋商年度报告中，IMF称，美国国会议员应全力支持一揽子税改计划，税改计划将简化税制，降低税率，并取消一些减免。
然而IMF表示，在与美国有关当局磋商期间，它清楚地发现关于税收、公共开支和削减赤字的各项计划的“许多细节”仍未敲定，这意味着其现在的预测值是假定现有政策没有变化。
IMF称：“此次磋商揭示出一系列政策分歧，使得美国政府拟议的政策策略是否最适于实现其预期目的这类问题仍无定论。”
美国财政部在一份声明中说，“政府承认IMF通过第四条款磋商程序所发挥的监督作用，我们感谢IMF对我们广泛的政策目标的支持”。它还说：“我们正集中精力推进税收和监管政策的重要改革以及重启贸易协定谈判，使之对美国工人更加公平，这将带来更强劲的经济增长，并创造就业机会。”
IMF这份重要评估报告的发布，正值该机构与特朗普政府的关系十分微妙之际。IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德经过努力，与美国财政部长史蒂文·姆努钦和白宫国家经济委员会主任加里·科恩建立了良好的关系。但特朗普政府对IMF之前就美国的保护主义做法发出警告后作出了愤怒的反应，美国商务部长威尔伯·罗斯4月份称IMF的警告是“胡说八道”。
IMF27日敦促华盛顿应“审慎地”以国家安全为由使用进口限制，美国政府日前正在考虑大量进口钢铁是否构成安全威胁。该组织告诫说，如果退出跨境融合，那可能会给“贸易、市场情绪和经济增长带来下行风险”。
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