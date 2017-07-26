"一带一路"沿途将建百座熊猫形电站 凸显可爱一面

英媒称，在中国这样一个从筷子到拖鞋都能设计出熊猫图案的国家中，一家能源公司计划沿着雄心勃勃的“一带一路”倡议的路线建造100座熊猫形状的太阳能电站。
据路透社7月25日报道，中国熊猫绿色能源集团有限公司（以下简称“熊猫绿能”）在山西省的首个熊猫发电站已成功并网发电，装机容量约50兆瓦。这被认为是在公共关系领域迈出第一步，凸显了世界第二大经济体可爱的一面。
报道称，电站由黑色晶体硅太阳能电池和浅色薄膜太阳能电池组成，从空中俯瞰，电站形状是可爱的卡通大熊猫造型。
熊猫绿能的首席执行官李原表示：“一座熊猫电站需要投资3.5亿元人民币（约合5200万美元），建立100座类似电站需要30亿美元的投资（约合202.5亿元人民币——本网注）。”
李原没有透露长期投资的来源。
总部设在香港的熊猫绿能目前正在与加拿大、澳大利亚、德国和意大利洽谈，以寻求建立更多熊猫电站。
报道称，“一带一路”倡议是一项效仿古代丝绸之路的计划，试图利用公路、电力线、港口和能源管道在全球开通新的贸易走廊。
熊猫绿能称，一个装机容量100兆瓦的熊猫电站预计将在25年内产生32亿千瓦时的能源，每年可向1万多户家庭供电。
熊猫绿能目前正在山西建造第二座熊猫电站。
该公司说，一个熊猫电站在25年内将节约相当于106万吨的煤炭，并使温室气体排放量减少274万吨。
该公司一直在中国新疆和青海投资并运营太阳能电站，并运营英国一些太阳能项目。
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