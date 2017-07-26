大妈用杯子挡电梯门致使电梯爆炸 感应有盲区莫用身体挡！

近日，在浙江杭州一小区里，一部住宅电梯突然发出一声巨响，等住户出门查看才发现整个电梯厅一片狼藉——大理石门套掉落了大片，一位大妈眼神发呆站在边上，看上去头部还有受伤。究竟发生了什么呢？
一个杯子引发的电梯爆炸
接到消息的物业赶到现场，查看了现场监控后发现事故可能是一个杯子引起的。怎么会是杯子惹的祸呢？
监控视频显示，这位大妈在走出电梯口时，弯下腰在电梯门口放了一只不锈钢的杯子，电梯门关起来后没几秒，整个电梯就发生了抖动。
据悉这位大妈是7楼住户，当时她来9楼是寻人，可能是想着马上要回去，时间较短，所以用个杯子先挡一下，以为电梯就不会下去了，没料到会有这么严重的后果。
物业负责人表示，因为电梯大理石门套掉落，大妈也受了点伤，幸亏经检查无大碍。由于大妈个人行为造成了电梯故障，大妈要负责商量本次维修的费用。
电梯门感应有盲区 莫用身体挡！
在乘坐电梯时我们会发现，有些电梯我们用手挡一下门就不会关起来，而有些电梯则不行，这是为什么呢？
目前，电梯门有两种保护措施，一种是光幕，一种叫做触板，而现在很多的电梯使用的都是光幕。
光幕就像手电筒一样，一个电梯内它并不是从上到下全部是光幕，它有分布了几个点。大妈用杯子挡了一下门，而杯子并没有碰到光幕。从电梯的光幕的角度来说，它不认为中间有东西挡住它了，所以电梯就强制关门了。强制关门之后它就带着杯子往上走或者往下运行，所以导致电梯发生故障。
安全触板是电梯一种近门安全保护装置，它是一种机电一体式关门防夹安全装置。与其同等作用的近门保护装置是光幕保护装置，属于感应式保护装置。
两种保护措施针对人或者大物件都有保护的功能，但对于细小的东西或者拿玻璃去挡门的话，门肯定是会强制关的。
这么说来，电梯门感应是有盲区的，一旦进入盲区电梯门就会“翻脸不认人”，造成生命危险。
你是不是曾经“英勇”地用身体挡过电梯，而电梯门也都“乖乖”地打开？
其实这么做相当有风险！提醒每天乘坐电梯的你，一定要谨慎观察后再上电梯。
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