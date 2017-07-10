科学家寻求用转基因绵羊对抗脑部疾病

外媒称，英国剑桥大学的科学家在他们寻找治疗一种无法治愈、影响英国数千人的退行性疾病的战斗中吸纳了一个不同寻常的盟友。他们照管着一群携带亨廷顿氏舞蹈症基因的转基因美利奴绵羊。
据英国《观察家报》网站7月8日报道，这项研究由神经学教授珍妮·莫顿领导，目的是了解如何确定这种脑部疾病的早期症状。英国有6700多人罹患该病。
科学家在30多年前就分离出与该病相关的基因，但一直没有研发出可以遏制、乃至延缓疾病发展的药物。人脑的复杂性令科学家无法了解该病是如何发展的。
莫顿说：“迄今我们的大量工作是基于老鼠和小鼠身上进行的研究。但绵羊应该是更好的研究对象。它们不仅寿命长于啮齿类动物，而且它们的大脑更大，在尺寸和结构上与人脑更接近。”
亨廷顿氏舞蹈症在男性和女性中的发病率相同，是一种遗传性神经系统疾病，成年后出现症状，一般在35至55岁之间。最开始，情绪、个性、协调性和记忆力受到影响，但随着病情的发展，语言、吞咽和运动功能都会恶化，病情大约会持续发展10年到25年，直至患者死亡。该病尚无确切的治疗方法，但可以对症治疗。
如果父母有一方罹患亨廷顿氏舞蹈症，那本人有50%的几率会遗传致病基因。前电视台的战地记者、亨廷顿氏舞蹈病患者的发言人查尔斯·萨拜因强调了该病对家庭的影响。他对本报说：“我父亲死于亨廷顿氏舞蹈症，我的兄弟也死于该病。我也携带致病基因。所以我是下一个在传送带上的人。”
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