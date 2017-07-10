瑞士研发出计算机作曲系统："听上去相当美妙"

外媒称，机器正在取代我们的工作，今后它们也能像我们一样谱写音乐吗？
据法新社7月6日报道，瑞士研究人员4日说，他们已经开发出一种能编写不同风格曲目的计算机算法。
瑞士洛桑联邦理工大学的开发者弗洛里安·科隆博说，这个深度人工作曲系统（DAC）“可以创作完整的曲目，有开头，有结尾，而且完全是原创”。
他说，这些曲子“听上去相当美妙”。
DAC利用了一种被称为“深度学习”的人工智能形式，可以像人类的大脑一样记忆和学习。
该系统被训练“听”现有的曲目，从中理解什么是正确的谱曲方式，什么又是错误的谱曲方式。
它还要学习预测每个音符的后一个音符的音高和时值。
当它对现有曲目音高的预测准确率达到50%，对时值的预测准确率达到80%时，机器的训练就完成了。
接下来就可以创作了。它根据自己记忆中的可能性，从头到尾选择一首曲子的音符。但在程序设定上，它不会选择最有可能的那一个音符，而是会在最有可能和最不可能的音符之外，选择其他有可能的音符。
“如果一种算法总是选择可能性最大的那个音符，那么每次作出的曲子就都一样了。”科隆博说，而该系统能作出“无限种不同的曲子”。
DAC或许多才多艺，但它终归不是莫扎特。专家们仍可听出DAC作曲和人类作曲的区别。
科隆博说：“算法想骗过爱尔兰民乐大师，还需要一定的时间。”
研究人员还用爱尔兰民乐和德系犹太音乐对DAC进行了测试，它可以分辨出不同的音乐风格，不会把两种音乐混淆。
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