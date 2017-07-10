对高脂肪食物上瘾食欲大增开始发胖？原来是这里有炎症

外媒称，人类大脑很容易对富含脂肪的食物上瘾。千百年来，对这种食物的偏好帮助人类拥有越来越大的大脑，并得以在食物匮乏的环境中维持生命。脂肪是热量的主要来源之一，当遇到脂肪，神经元就会激发食欲，让人大快朵颐，同时为食物匮乏的时期储备足够的营养物质。
据西班牙《国家报》网站7月5日报道，虽然现在人的生活方式已经与过去大不相同，但是即便在富含脂肪、盐分和糖分的食物垂手可得的环境中，大脑依然对这类食物充满了渴望。而这就是人类的肥胖问题难以根除的原因所在。对抗进化过程是一件不可能完成的任务。
美国一个科研组在这一进化过程中发现了一个关键因素，而这一发现或将有助于研发对抗肥胖的特效药。此前有研究发现，下丘脑神经元在瘦素等激素的调节之下，控制食物的摄入和能量平衡。但这只是这个过程中的一部分。新研究显示，大脑免疫系统的细胞——小胶质细胞会在人体摄入高脂肪食物的情况下发炎，而这种炎症与食欲旺盛以及随之而来的超重和肥胖有关。
报道称，研究人员在研究过程中通过基因技术将实验鼠的小胶质细胞摘除或者灭活，结果发现虽然实验鼠依然摄入高脂肪食物，但是这些经过基因修改的实验鼠的食量减少了15%，体重减轻了40%。相反，正常的实验鼠在小胶质细胞发炎的情况下，食量就会增加33%，体重甚至增长到正常值的4倍。这一切都表明，高脂肪饮食会导致小胶质细胞发炎，进而诱发暴饮暴食。
研究人员指出，目前研发出的药物能够直接作用于控制食欲的神经元，但容易造成抑郁症和焦虑等副作用。从治疗学的角度出发，对小胶质细胞进行干预更加简单易行。此项研究为寻找一种能够调节这种机制的特效药打开了大门。
研究人员称，与实验鼠一样，肥胖者的小胶质细胞也处于发炎状态，但是体重正常的人并不存在这种情况。大脑受损、神经退行性疾病和癌症患者也会出现小胶质细胞发炎的情况。
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