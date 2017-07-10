特朗普首会普京前痛批俄罗斯

美国总统特朗普呼吁俄罗斯结束在世界各地“破坏稳定的活动”，这是也在访问波兰之际为了让紧张的欧洲盟友相信美国坚定支持北约这个军事联盟而做出的表态。特朗普今天在华沙对一大群人发表讲话，痛批俄罗斯在乌克兰采取的行动，敦促莫斯科“停止支持包括叙利亚和伊朗在内的敌对政权”。
他是在几个小时后就将前往汉堡参加二十国集团峰会之际发表这一讲话的。由于在从气候政策到贸易再到如何应対朝鲜等问题上存在尖锐分歧，预计这次峰会不会风平浪静。特朗普还将在美俄紧张关系不断升级之际与俄罗斯总统普京第一次会面。
特朗普盛赞波兰达到了北约设定的将国内生产总值的2%用于国防开支的目标，不过他再次批评其他国家——比如德国，尽管他没有点名——没有达到该目标。德国总理默克尔将主持本届二十国集团峰会。
不过特朗普也表示，美国强烈支持关于共同防御的协议条款，这样的表态得到了北约的欢迎，他最近在首次参加北约峰会时，不愿做出这样的表态并引发争议。
【德国《柏林晨邮报》网站7月6曰报道】美国总统特朗普在即将与俄罗斯总统普京首次会晤之前进一步加剧了这两个世界大国之间的紧张气氛。特朗普在访问波兰期间宣布采取措施对付莫斯科“破坏稳定的活动”。
他面向欢呼的波兰民众所讲的这番话主要是指莫斯科的乌克兰政策，但也指它的叙利亚和伊朗政策。美国国务卿雷克斯•蒂勒森也批评了俄罗斯的外交政策。在普京和特朗普还有一天就要举行备受关注的会晤之际，克里姆林宫立即作出了反应。“我们不同意这种观点。”
克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄罗斯仍然不理解美国未来打算如何塑造它与莫斯科的关系。蒂勒森曾说，华盛顿还不清楚俄罗斯的未来路线。佩斯科夫对国际文传电讯社说:“这种相互关系只能令人感到遗憾。”他还说，在汉堡的会晤应该增进相互理解。
此外美国还将向波兰出售“爱国者”导弹，以保护该国免遭俄罗斯可能的侵略。据媒体报道，美国可能会从2022年起提供导弹，交易额据说高达80亿美元。
波兰国防部长安东尼•马切雷维奇证实了这笔武器交易，并赞扬了加速谈判的特朗普政府。波兰觉得自己受到俄罗斯的威胁。俄罗斯在与波兰接壤的波罗的海飞地加里宁格勒部署了“伊斯坎德尔”中程导弹。“爱国者”导弹可以对付“伊斯坎德尔”导弹。
美国还将向波兰和其他中东欧国家扩大供应天然气，这也是向目前在该地区天然气市场占主导地位的俄罗斯宣战。特朗普在华沙宣布，他认为俄罗斯黑客干预了2016年美国大选。“但也可能是其他国家，他补充说。他指责前任奥巴马没有及时采取措施：“他曾认为希拉里•克林顿无论如何会赢得选举，因此听其自然。”
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