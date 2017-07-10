美智库称中国加速打造“战略空军”

美国詹姆斯敦基金会网站7月6日发表美国兰德公司资深政治学家迈克尔·蔡斯的文章《核轰炸机可能增加中国空军的战略作用，从而让中国“三位一体”的核力量更可靠》称，中国国家主席习近平要求中国空军向“空天一体，攻防兼备”转型。这不仅与2015年中国国防白皮书《中国的军事战略》所提出的优先发展的能力相一致，而且正如中国空军司令员马晓天所提出的，中国空军应以紧迫的姿态实现这一目标。这一转型的重点之一是增强中国空军的战略威慑力和远程打击能力。2015年2月，习近平与其他中央军委委员参观了西安附近的空军某轰炸机基地，以检阅中国最新型的轰-6K远程轰炸机。中国似乎对未来的战略轰炸机部队有更加雄心勃勃的计划。
美国国防部提交给国会的有关中国军力、2017年中国军事与安全发展的最新年度报告称，中国空军“正在研发将参与核任务的战略轰炸机”。现在，中国空军似乎正在朝着发展自己的现代核威慑力和打击能力的方向努力。中国空军拥有核轰炸机的能力“将使中国首次具备可靠的陆海空‘三位一体’核力量投射系统”。
报道称，中国空军司令员马晓天曾在2016年秋暗示空军正在发展这一力量。当时，他公开表示中国空军正在发展新一代的远程轰炸机。马晓天并未披露任何有关新型战略轰炸机的细节，但随后中方的评论暗示它将被命名为轰-20，具备常规、核威慑力量和远程打击能力。
《中国青年报》2017年2月的一篇文章称，中国新型战略轰炸机很可能具有“隐身性好”、“超远航程”、“载弹量大”（比现有的轰炸机载弹量更大）、“核常兼备”（核打击力和常规打击能力兼具）以及“电子战能力强”等突出特点。此外，该轰炸机“将具有大容量的数据融合和传输能力，可充当C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察）系统的节点，能和无人机、预警机、战略侦察机等大型传感平台联动，实现信息和目标数据的共享”。就“核打击与常规打击一体化”而言，该文章的作者写道，“从中国新一代远程轰炸机的使用定位上看，虽然具有核打击能力，但主要还是作为常规战略打击力量使用，重点突击对方的关键节点和体系薄弱环节，提高己方的战场控制能力”。
文章的作者既没有指明新型轰炸机将携带何种型号的弹药，也没有提及中国空军增加轰-6K轰炸机核打击能力的可能性。但2017年5月美国国防情报局提交给美国参议院军事委员会的全球威胁评估报告渲染称，中国不仅在谋求为轰炸机配备空中发射的巡航导弹，而且还希望为其配备“两枚空中发射的新型弹道导弹，其中一枚可能是核弹”。
报道称，中国空军的核打击作用将帮助其实现成为“战略空军”的目标。“战略空军”的概念要求空军在保护中国国家安全利益中发挥决定性作用，具备与中国作为重要大国的地位相匹配的能力，并享有与其他军种相等的地位。
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