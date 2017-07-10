19比1，汉堡峰会凸显美国孤立

二十国集团（G20）领导人费尽力气才就长达17页的最终公报达成一致。这比什么都没达成强，毕竟也有根本无法就共同文本达成一致的可能。尽管如此，美国的特殊地位被写入了公报当中。这在G20峰会历史上是从未有过的。
据德国《法兰克福汇报》网站7月8日报道，在气候议题上这最为明显。有关段落先是说，“知悉”美国退出了《巴黎协定》。其他国家都明确表示支持迅速贯彻该协定以及联合国可持续发展议程。
此外，在美国的明确要求下，还有这样一段表述：美国希望“帮助”其他国家“更加清洁和有效地”利用化石能源，以实现其国家气候保护目标。法国总统马克龙及其谈判人员直到最后还在力图将这句话从文件中删除。
这一表述非常棘手有多个原因。一方面国家气候保护目标的想法源自《巴黎协定》。美国与其关联起来但同时自己又退出该协定令人无法理解。另一方面，在这一表述的背后也有着商业利益。目前美国利用存在争议的方法开采的页岩天然气数量巨大。天然气是一种至少明显比煤和原油“清洁”的化石能源。美国是打算用其页岩气来“帮助”其他国家吗？
有关气候保护的部分，人们用惯用的“保留各自意见”来描述：各国就各自意见不一达成一致。德国总理默克尔在8日下午的新闻发布会上也明确了这点。显然这点与她在会议前预计的一样：“只要存在不一致的地方，分歧也必须在公报中体现出来。”因此总理只能把土耳其和沙特等国没有被拉到美国一方视为胜利。
默克尔说，关于贸易的磋商也“极其艰难”。德国外长加布里尔在G20峰会前曾谈到一场“贸易战”的危险——它由美国引发。默克尔虽然不愿使用这个词，但在记者会上人们再一次清楚地看到，国际社会对惩罚性关税的担心是多么严重。本来经合组织很早就有一个关于该议题的论坛，但是眼下必须迅速解决这一冲突。到11月之前应出台“具体的政治解决方案”。否则就面临“双边措施”的威胁——而“这是没人想要的”（默克尔语）。这话当然是对美国说的。
西班牙《国家报》网站7月9日报道称，19比1，这就是G20汉堡峰会的结果，美国越来越严重的自我孤立已经如此显而易见。在此次峰会发表的结论性文件中，气候变化问题占据了中心地位。这个工业化国家和新兴国家俱乐部的20个成员中，有19个重申了对遏制温室气体排放的《巴黎协定》的支持，而只有美国仍然坚持其退出《巴黎协定》的立场，固守对化石燃料的依赖。
汉堡峰会展现出一种前所未有的力量对比形势：一边是美国，另一边是其余所有成员。
报道称，自由贸易是导致汉堡峰会谈判困难重重的另一个棘手难题，同样也体现出特朗普和他的贸易保护主义立场与国际社会的疏离。默克尔表示：“我必须承认，与会各方有关自由贸易的谈判进行得极其艰难。”
尽管存在种种分歧，汉堡峰会还是发表了20个成员一致签署的联合公报。这对默克尔来说无疑是一种安慰。近几周来，人们一直在担心，多数国家与美国的分歧可能导致汉堡峰会无果而终。
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