中日领导人合影时首挂国旗 外媒：两国摸索"战略性靠拢"

外媒称，中国国家主席习近平8日会见了日本首相安倍晋三，这是二十国集团（G20）峰会期间又一场重要的会晤。
俄新社7月8日引述新华社的报道称，目前中日两个邻国之间的关系当然不正常，两国领导人将继续努力营造信任气氛，但任重道远，仅靠一次G20峰会显然是不够的。
据《日本经济新闻》7月9日报道，日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平8日的会谈把重点放在了建立信赖关系上。安倍表示将对“一带一路”倡议给予合作，试图以此作为改善关系的契机。然而，双方在钓鱼岛问题上的对立依旧，台湾问题也是隐患，改善关系仍处于摸索阶段。
此次两国领导人采用了戴耳机、听同声翻译的方式，设法增加交谈时间。
报道称，安倍将“一带一路”倡议作为改善关系敲门砖。安倍说：“这是一个具有潜力的构想，期待为地区和平与繁荣带来贡献。基于这一观点，日方愿提供合作。”
习近平就日方对“一带一路”倡议提供合作表示欢迎。
然而，安倍和习近平在握手期间没有露出笑容。日本政府相关人士回忆说：“气氛融洽。”
报道称，在台湾问题上，日本将对台窗口机构“交流协会”改名为“日本台湾交流协会”，中国当时对此表示了不满。在安全保障方面，中国对推进加强防卫力量的安倍政权保持高度警惕。
习近平没有就举行中日韩领导人会议的日期作出具体表态。中日关系能否改善尚难预测。
另据日本《朝日新闻》7月9日报道，中日两国领导人8日举行了会晤。安倍表示，要对中国提出的“一带一路”倡议提供合作。两国关系迎来改善的新局面。
报道称，在安倍与习近平主席会谈前的合影环节，两国领导人的背后悬挂着两国国旗。据外务省方面称，两国首脑会晤前合影，有国旗在身后，这还是第一次。这说明，两国关系出现改善迹象。
安倍希望通过这次会晤，借经济杠杆改善两国关系。这次安倍亲口向习近平主席表示，要对“一带一路”倡议提供合作。
报道认为，其实这背后是安倍的如意算盘：在内阁支持率下降的情况下，希望以外交成果挽回支持。
不过，中日之间仍存在悬而未决的问题。对于“一带一路”倡议，日方的合作也是有条件的，即要满足“透明化”等条件。
据中国外交部说，习近平在会晤安倍时强调，双方应该增强责任感和使命感，推动两国关系朝着正确方向改善发展。
对于安倍表明对“一带一路”倡议的合作态度，中方也给予积极评价。
但同时，习近平也没有忘记历史认识问题和台湾问题，他指出：“在这些涉及两国关系政治基础的重大问题上，不能打任何折扣，更不能有一丝倒退。”
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