“自拍用‘美图秀秀’，拍视频用‘美拍’‘小咖秀’，唱歌用‘唱吧’，聊天用‘微信’……”智利女孩萨米拉·帕迪利亚在台上如数家珍般介绍自己每天使用的中国ＡＰＰ。
７日，在第十届“汉语桥”世界中学生中文比赛智利赛区决赛中，帕迪利亚获得二等奖。她将与获得一等奖的杰弗斯·布吕耶一同前往中国，参加总决赛。
同样能去中国的，还有两位“中华迷妹”、三等奖获得者伊格纳西亚·卡卡莫和巴伦蒂娜·阿拉尔孔。她们将赴华观看总决赛，并参加夏令营。
“从最初对中华文化的好奇，到如今的着迷，我已经是一个不折不扣的‘中华迷妹’了，连包饺子都能露两手，在学校也小有名气。”１５岁的卡卡莫说。
卡卡莫的中文名叫李莎。她说：“在我们学校，见面说‘你好’，是一件时尚却又平常的事。”
如今，智利全国已有１６所公立中学开设了汉语课程。在其中９所学校中，汉语为选修课，而在另外７所学校中，学生必须在德语、法语和汉语等语言中选择一门作为必修的第二外语，一旦选定汉语，汉语即成为必修课。
智利教育部外语推广项目负责人卡琳娜·皮尼亚７日接受新华社记者采访时说，自２００５年时任智利教育部长塞尔希奥·比塔尔在公立学校开设中文课至今，已有超过１万名智利学生在课堂上接受过正规的汉语教学。
“中文是世界上最难的语言之一。学中文可以同时锻炼左脑和右脑，所以有助于学生认知水平的发展。汉字的结构很具想象力，理解汉字可以让学生具备高层级的创造力。”皮尼亚说。
她说，智利越来越多公立学校希望开设中文课，最初是精英阶层、私立学校教中文，如今公立学校也开设中文课，这证明了孔子的名言“有教无类”。智利教育部支持所有学校教授中文，而且将引入汉语水平考试，以测试学生的中文水平。
孔子学院拉丁美洲中心副主任孙新堂对新华社记者说，拉美是全球汉语教学发展最快的地区，而智利在拉美国家中汉语教学和中华文化推广首屈一指。在智利有两所孔子学院，且智利教育部、公立学校和私立学校对汉语教学热情高涨。中国国家汉办目前派在智利的汉语教师有５０人，使智利成为汉办派出中文教师最多的对象国之一。
距离中国遥远的智利，也被称为“天涯之国”，但汉语让天涯不再遥远。
“我想把自己变成连接中智人民的桥梁，把智利的新鲜水果、红酒和智利人民的热情带去中国，把灿烂的中华文化带到智利首都圣地亚哥、带到北部阿塔卡马沙漠、带到南部蓬塔阿雷纳斯，带到‘天涯之国’的每一寸土地。”比赛一等奖获得者布吕耶说。
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