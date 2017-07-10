美国外交学者网站7月3日刊发美国媒体研究所研究员约瑟夫·哈蒙德的文章《卡塔尔危机给亚洲带来大麻烦》称，关乎卡塔尔政府及其统治的西亚半岛未来命运的危机逐渐开始对亚洲各地产生影响。
文章称，正如地区股市走势所表明的那样，这场危机已然对在卡塔尔投资的亚洲企业造成重大冲击。
然而，这场危机还将产生深远的影响，对此人们刚刚才开始理解。危机的余波不仅会影响到天然气进口国，而且还会影响到从氦气到外籍劳工项目等一系列市场。
文章称，非洲和亚洲的九个国家于6月初联手切断了与卡塔尔的所有外交关系。吉布提和约旦也把与卡塔尔的关系降级。这个集团还对卡塔尔实行贸易禁运。
文章称，摊牌的目的是迫使卡塔尔结束对“哈马斯”和其他伊斯兰主义团体的支持。
然而，在涉及卡塔尔的问题上，天然气——而非恐怖主义——才是大多数亚洲国家的主要关切。卡塔尔是世界上最大的液化天然气出口国，其中大约三分之二的天然气输往日本、韩国、印度、中国和泰国。仅就印度而言，该国65%的天然气来自卡塔尔。
文章称，天然气进口合同的期限长，且市场高度区域化。近年来，此类长期合同的最高价格出现在东亚，而三分之一的国际液化天然气贸易源自卡塔尔。与石油不同，亚洲天然气消费国难以找到替代品。
当卡塔尔的长期液化天然气合同成为谈判内容时，买家可能会寻求加强供应方的多样性。因此，这种转变的长期受益者可能包括印度尼西亚和澳大利亚，两国是液化天然气出口国。
文章称，卡塔尔作为世界上最大的液化天然气出口国，其在天然气贸易中的作用是不可否认的。
文章称，卡塔尔在全球氦气市场上同样占据主导地位。卡塔尔是世界第二大氦气生产国，仅次于美国。卡塔尔运送液化天然气的大型油轮目前仍在来来往往，但氦气出口已经完全停止。
为应对封锁，卡塔尔切断了对沙特的氦气出口，这一决定加剧了这场危机的风险。此前，卡塔尔所有的氦气出口都通过沙特运往其他港口。对于电子、半导体以及光纤等企业来说，世界上最轻的阻燃气体市场十分重要。
卡塔尔拉斯拉凡液化气公司在其官网上解释了氦气对亚洲的重要性：“自2000年以来，世界对氦气的需求量已经增长约20%。氦气消费的未来增长预计将受到日本、中国、韩国等电子制造商需求的推动。”
文章称，卡塔尔终止氦气出口的举措将在东亚各国经济体系产生连锁反应。韩国三分之一的氦气从卡塔尔进口。日本从事氦气交易的岩谷产业公司告诉路透社的记者，他们只剩一个月的氦气库存。专家称，氦气供应短缺将在7月开始显现。
从长远来看，这很可能意味着亚洲国家将寻找其他的氦气来源。这可能令美国受益匪浅。美国是世界上最大氦气生产国，并在得克萨斯州阿马里洛建立了国家氦气储备库。美国土地管理局掌握着全球五分之一的氦气供应，为了应对卡塔尔的举措，美国已经加大产量。
文章称，对其他亚洲国家而言，卡塔尔危机造成了另一个困境，因为卡塔尔几十年来一直是劳务输出的主要对象之一。卡塔尔和周边的阿拉伯国家是南亚外派劳工的主要目的地。
这场危机已经对劳动力市场产生影响。菲律宾和越南均暂时叫停针对卡塔尔的劳务输出。卡塔尔正在寻求阻止重要行业的外籍劳工在禁运期间离境。
文章称，由于禁运，封锁的扩大意味着卡塔尔建筑市场将趋于放缓。这将危及卡塔尔为主办2022年足球世界杯而建设必要基础设施的能力。
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