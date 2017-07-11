共享单车“停用令”生效：违法1次停用1周 违法3次停用半年

共享单车违法1次停用1周，一年内交通违法记录3次以上的停用半年。据深圳特区报消息，7月1日起，深圳交警联合在深共享单车发布的“停用令”正式开始生效，在深非机动车违法的，根据违法次数不同而停用不同的时长，最高可停用半年。
据悉，深圳交警通过与在深各共享企业充分沟通协商，共同发布了《关于进一步规范共享单车用户使用行为的联合声明》。联合声明中“停用令”明确规定，一年内有驾驶非机动车交通违法记录1次的停用一周，一年内有驾驶非机动车交通违法记录2次的停用一个月，一年内有驾驶非机动车交通违法记录3次以上（含3次）的停用半年。
记者了解到，“停用令”从6月1日开始，已经过渡了一个月。过渡期内，企业对相关用户仅作警告提醒，全市共享单车企业共发出1.5万余宗停用提醒。
“停用令”从7月1日起开始正式生效。也就是说，7月1日起被交警部门查处的非机动车违法，将会在一定工作日内共享给共享单车企业，共享单车企业在收到数据后则须严格按照规定，在一定工作日内落实相关停用措施。
深圳交警会定期对企业执行情况进行抽查，并接受市民通过电话、微博、微信等方式的举报，对未按声明规定执行停用措施或存在弄虚作假行为的企业，将向社会曝光，并抄报政府相关部门。
深圳交警数据显示，1月1日至今，深圳共发生涉及共享单车一般程序交通事故15起，造成8人死亡、9人受伤，分别占全市涉及自行车事故数的20.83%、29.63和16.67%。
记者获悉，从今年初到5月底，深圳交警共查处涉非机动车道路交通违法行为63898宗。而在5月22日至28日深圳交警开展的交通文明秩序“十大整治”第一周中共查获涉非机动车交通违法共计12300宗，其中涉共享单车的5960宗，占48.46%。
ofo、摩拜、小鸣等共享单车平台在接受采访时，均表示将配合深圳交警，通过数据共享，加强对用户的安全宣传，也加大对交通违法行为的打击力度。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost