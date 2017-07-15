个人电脑销量连续11个季度下滑

市场追踪机构今天公布的数据显示，全球个人电脑出货量第二季度继续下滑，但表现出稳定迹象。
高德纳咨询公司发布的初步估计数据显示，今年第二季度个人电脑的出货量为6110万台，较去年同期下降4.3%。
IDC硏究公司的全球季度个人电脑设备追踪报告中的出货量数字为6050万台，同比下降3.3%。
影响销量的因素据信包括固态硬盘等零部件供应紧张所带来的价格上涨。
高德纳咨询公司认为，个人电脑行业正陷于一次长达5年的衰退。该公司称，最新数据显示出货量连续第11个季度下滑。
IDC研究公司的研究经理杰伊•周(音)在一份新闻稿中称，“尽管零部件短缺带来了问题，并且对电脑价格造成了影响，但我们预计，商用市场的更新换代势头将带来最终的市场增长。”
他预计，消费者对个人电脑的需求将继续面临压力，但随着用于玩游戏的高性能电脑和时尚的新Windows电脑越来越受欢迎，需求可能会受到推动。
高德纳咨询公司称，影响个人电脑销售的因素之一是对谷歌支持的Chromebook笔记本电脑的需求不断增加。
该公司称，全球Chroniebook销量去年增长了 38% ，而个人电脑市场整体萎缩了 6%。
高德纳咨询公司的首席分析师北川美佳子(音)说:“ Chromebook目前并不是个人电脑的替代品，但如果未来满足一些条件，它可能会变为个人电脑的替代品之一 。”
这两家市场追踪公司都将惠普列为电脑销量冠军，称尽管市场不断萎缩，但该公司的销量有所增长。
排在惠普之后的依次是联想、戴尔和苹果。
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