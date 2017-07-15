全球变暖或致飞机难起飞

新硏究显示，随着气候变化导致全球气温升高，某些飞机可能面临难以起飞的问题。
空气稀薄时，飞机机翼产生的升力减少。温暧的空气相对较为稀薄，因为气温上升时大气中的分子之间距离会进一步增大。
因此，在最热的时候，某些机型需要减少重量——不论是燃油、货物或乘客——才能升空。
美国哥伦比亚大学气候学家伊桑•科菲尔说：“我们的研究显示，重量限制将给飞机带来不小的损失，并影响全球航空活动。”
研究人员说，全球变暖可能已对空中旅行产生了重大影响。1980年以来，全球平均温度已上升近2华氏度(约合1.1摄氏度)。上个月，菲尼克斯日间最高气温接近120华氏度(约合49摄氏度），空气太
稀薄了，无法支持支线小型飞机起飞，美国航空公司取消了 40架航班。
随着全球最高气温上升，热浪变得更普遍，航空公司可能不得不取消或延迟更多航班。
哥伦比亚大学拉蒙恃-多尔蒂地球观测站气候科学家拉德利•馆顿说:“这反映出，气候变化对航空活动构成了尚未被探究的风险。随着世界各地的联系日益紧密以及航空活动增加，气候变化或将在经济和其他方面产生可观的级联效应。”
之前的研究预测，全球变暖将导致飞行中碰到的猛烈气流增加。
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