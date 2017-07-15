机器人不会消灭所有工作

不必担心！机器人将不会消灭我们所有的工作。知名劳动经济学家研究得出的结论是：历史表明，恰恰相反——新技术会产生新的就业机会。
毫无疑问，这种焦虑的确存在。据最近一次盖洛普民意调查显示，尽管6月的失业率低至4.4% ，但是仍有约四分之一 (26%)的美国人认为他们现在的工作将会在未来20年间被新技术淘汰。据认为，其中有一半工作会在5年内消失。
这一新硏究并不否认会丢失工作。但是据麻省理工学院著名劳动经济学家戴维•奥特和他的合作者、来自乌得勒支大学经济学院的安娜•所罗门称，这并不是故事的结局。以前就有新技术造成工作岗位消失的情况出现，但那些技术也促进了生产力——效率提高了——通常
带来更多的工作岗位，超过失去的工作岗位。
奥特和所罗门重点研究的是19个发达国家1970年到2007年的情况，其中最大的5个国家分别是美国、日本、德国、法国和英国。一般来说，最初生产力提高会导致就业率下降，后来会被就业岗位大幅增加抵消。
一个简单的例子就可以证明该理论成立。以小商品为例。假设新技术将小商品的生产成本降低20%。这笔节省下来的幵支必然会另有去处，并且很有可能会被花掉，从而创造新的就业机会。
硏究发现，四年间所有的国家中，生产率每提高10%，就业率会随之提高2%。主要结论是：试图通过保护旧工作不受新技术和其他提高生产力的变革影响来保住就业机会的做法反而会弄巧成拙；虽然就业暂时受益，但是创造就业机会和提高生活水平的扩散过程将会受挫。
所有好消息也带来一些发人深省的警告。一个是制造业的命运。在所有主要国家中，其生产力是增长最快的，这就导致总就业率缩水，某种层面讲这是自相矛盾的。尽管试图改善这种情况并没有什么经济意义，但却有不小的政治吸引力。据奥特和所罗门称，正在发生的是向
服务型经济的历史性转型。
这又提出另一警告。服务行业的工作岗位两极分化，一边是高效率、高薪酬的岗位，一边是低效率、低薪酬的岗位。
奥特和所罗门写道，“到目前为止这些进步造成的主要社会挑战”，不是总的就业率，而是“分布不均”，低技能工人太多。
【美国“临界点”网站7月13日报道】题：新报告称，机器人和人工智能将加剧社会不平等(记者詹姆斯•文森特）
经济学家大多认为，在未来几十年里，机器人技术和人工智能的进步
很可能使得就业岗位大幅减少。但英国慈善机构萨顿基金会的一份新报告指出，如果政府不采取行动，下一个自动化浪潮将大大加剧社会中的不平等现象，进一步扩大贫富差距。
报告作者称，这方面的原因有不少，包括个人为新岗位而接受再培训
的能力更强；沟通能力和信心等“软技能”变得越来越重要；作为进入专业行业的“跳板”的工作岗位减少。
例如，随着人工智能能够多处理更多行政工作，对律师助理和类似职业的需求未来很可能会减少。同样，随着自动化减少了行政技能的需求，其他一些特质将在工作场所变得更被看重。这些特质包括所谓的“软技能”,例如自信心、积极性、沟通能力和适应力。
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