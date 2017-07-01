新的研究发现人类寿命极限可能远超115岁

根据一项新的研究结果，人类最长寿命可能超之前的预计，该研究结果质疑了有关人类正在接近寿命上限的观点。这一最新研究是为了回应最近一份引人注目的报告，该报告认为“人类寿命极限是114.9岁”——这一说法招致科学界的猛烈抨击。五个不同的研究小组在《自然》杂志上发表了一系列针对这一研究结果的文章。这些文章给出的理由是，目前没有令人信服的证据表明我们正在接近寿命的上限——或者说最起码，这样的上限可能远远高于115岁。
这些文章的作者之一、德国马克斯•普朗克人口学研究所的老龄化问题专家吉姆•沃佩尔说：“证据表明，不存在近在眼前的寿命上限。目前，综合各种证据来看，即便存在这样的上限，也要在120岁以上，或者远高于一数字——或许根本就不存在这样的上限。”
最初那篇报告的作者、美国爱因斯坦医学院的遗传学家简•维格与批评人士之间的论战变得异常激烈，双方都超越了科学对话通常会表现出的克制。沃佩尔说：“这是我在《自然》杂志上读过的最差的研究报告。我对我非常尊重的一份杂志竟然刊登这样拙劣的内容感到愤怒。”
维格的回应同样尖锐，他暗示说，从某种程度上讲，批评他的人不过是因为要面对自己必将走向的死亡而不爽。最初的研究结果利用了国际长寿数据库的统计数据，该数据库整理了特定年份死亡的最年长者的年龄。数据显示，从20世纪70年代到90年代初，上报的最大死亡年龄迅速增加，不过到了20世纪90年代中期，这个年龄似乎平稳保持在114. 9岁的水平。
最新的一系列文章则认为这样的结论是错误的，并给出许多更为乐观的说法。加拿大麦基尔大学的西格弗里德•赫基米教授认为，有一种可能性是人的寿命会稳定上升，到2300年时，最长寿的人可能会活到150岁。他说：“人类平均寿命的增加不会突然因115岁这个极限而止步，赫基米说，维格的报告在媒体上获得的关注让人恼火，因为“人们喜欢数字”，尽管事实上“这样的数据一点也不可靠”。
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