外交人士29日透露，由于中国拒绝参加，日本决定推迟原计划于7月底在东京举行的中日韩三方峰会。由于韩国在朝鲜进行一系列弹道导弹试验后决定在本国部署美国的反导系统，中国与韩国的关系出现恶化。
中国强烈要求韩国撤销这一部署，认为其雷达会让美军能够监视中国领土。这一系统被称为末段高空区域防御系统，又称“萨德”反导系统。日本决定到年底再举行这一峰会，中国在今年秋天将召开共产党大会——这一会议将每五年举行一次。消息人士说，日本首相安倍晋三希望通过这一峰会加强与中国和韩国领导人的合作，以应对朝鲜核与弹道导弹计划的威胁，同时为他计划在明年初的访华做准备。
消息人士说，日本此前对中韩方面表示，希望在7月19日到21日或7月24日到26日举行峰会，但中国方面称要在7月底参加会议很“困难”。2015年的峰会在韩国举行，去年的峰会原计划在日本举行，但由于韩国的政治动荡而取消，去年8月三国在东京举行了一次外长级会议。峰会自2008年起就在三国轮流举行，不过2013年和2014年的会议因中日领土争议引起的关系紧张而取消。
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