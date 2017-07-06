中国施行国家情报法：“维护国家安全和利益”

美媒称，中国立法机构6月27日通过了国家情报法。这项法律赋予相关机构监视嫌犯、突击搜查相关场所、征用交通工具和设备的新权力。
据美国《基督教科学箴言报》网站6月27日报道，中国政府通过了一系列法律来加强国家安全、打击感知到的境内外威胁。2015年中国颁布了国家安全法，随后又通过了反恐怖主义法、境外非政府组织境内活动管理法和网络安全法等。全国人大近日在其网站上发表声明，称6月27日通过了这项法律。声明还说，这项法律28日正式施行。
《基督教科学箴言报》援引新华社报道说，制定这项法律是为了“维护国家安全和利益”。
报道称，该法规定，国家情报工作机构根据工作需要，依法使用必要方式在境内外开展情报工作，依法搜集和处理境外机构、组织、个人实施的危害国家安全和利益行为的相关情报。这项法律将给予相关机构新的法律依据来监督和调查境内外机构和个人，以维护国家安全。法律规定，相关机构还可以提请海关、出入境边防检查等机关提供免检等便利，对阻碍情报工作或泄露与国家情报工作有关的国家秘密的，可处警告或者十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《基督教科学箴言报》称，中国已经制定了有关国家秘密和安全的广泛法律。但这项法律将使情报工作人员能够进入“限制进入的有关区域”，并根据工作需要采取“技术侦察措施”。
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