马云版“无人超市”刷屏后，看看新加坡版怎么玩法？

昨日，小编的朋友圈被“无人超市”刷屏了，店里没有售货员，全程自助购物和付款、东西买完就能走，大家都说真想去现场体验一番。
据报道，称之为“无人零售”，是因为用户登陆淘宝账号，输入支付密码后，便可以进店点餐购物，无需排队收银，拿了然后走人。也就是说，你需要的，只有这两样东西：一个淘宝账号，一部智能手机。
有记者就在杭州国际博览中心体验了一把无人商店购物。在店门口，摆着与地铁出入口类似的闸机。进门之前，用户用淘宝客户端生成的身份二维码在闸机上一刷，就完成了身份确认。进店后，手机便可以收起来，不用再取出，甚至关机也行。离店前，消费者会经过一道“支付门”，它由两扇门组成，几秒时间内，用户手中的商品会被自动识别。
马云的这个“无人超市”其实还只是一个原型，真正投入运营相信还需时日。
不过，新加坡几年前就开始试行另一种“无人超市”的原型。新加坡版的“无人超市”的原型就比较简单，核心是“自助付款”。
其实想想也有道理，“超市”本来就是自己在货架上拿东西，“超”的意思就是不需要售货员。但超市结账的地方是有人服务的，要是结账也自助了，那超市实际上就变成“无人超市”了。
所以，新加坡版正在实际使用的超市自助结算，等于是“无人超市”的原型。当然，目前超市两套结算系统并行运作，慢慢扩大自助结算的份额，最重实现“无人超市”，也是一种可行的方式。
下面这段新加坡超市自助结算的经历，来自“卜平平的博客”：
新加坡是一个生活节奏很快的城市，同时生活也非常便利。其中分布最广店面最多的超市叫做NTUC，算是有国营背景的吧。NTUC的超市还分不同等级，也有24小时不打烊的，自从我来坡的第一天起，我想我95%的时候都是在全岛各处大大小小的NTUC超市买日用品。
去超市买东西最害怕什么？当然是结账时的长队。特别是下班后的7-9点，你去超市看看，那个队伍长得，有时候我都恨不得不买了直接走人算了。
但是，随着现代科技的兴起，不用再排长队了！
至少对于会使用这项科技的人来说，比如我。我想我都记不起上次排长队去人工收银台是什么时候了。现在去超市购物，一定会习惯性地走自动结账机通道，自己刷，自己结账，自己装袋走人，方便，快捷，省时。
自动结账柜台就是这个样子。你提着篮子，到柜台，按照触摸屏上的指示开始。
然后对着红外线刷条纹码就好了，你所购买的商品信息，价格就全部显示在屏幕上了。这一切完成之后，选择结账，结账又可以用不同的方式（信用卡，借记卡，储蓄户头，超市会员卡等等）。现在刷卡有一点好，也不知道银行卡的触摸支付技术是什么时候开始兴起的，总之我现在刷卡不用签字不用输密码，一般轻触一下刷卡机，便支付完成了。当然，应该是有某金额限制的，可能是适用于数额比较小的交易。数额大的话还是需要签名和密码。或者你自己也可以选择用更安全的支付方式。
（小编插话：其实超市支付还包括的苹果支付、三星支付和安卓支付等手机支付功能，也是只许轻触一下就能过账。）
等你付款完成后，自己自助装袋，便可以离开了。整个过程也就一两分钟左右。的确是省了时间和人工。很明显的，效率加快了，人工工作减少了，为顾客省了时间，也为超市节省了人工。
当然，目前好像还不能使用现金付款，因为牵涉到找零吧，使用银行卡，即刷即付款，自然方便得多。
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其实，马云的无人超市使用的科技要复杂得多，如无需专门去终端结账，以及货品通过物联网直接送到顾客篮子里。但这样的技术实现起来还是需要一段日子，而新加坡版的“无人超市”看起来比较快能够实现吧。
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